Tamo gdje politika staje, počinje raj: Nevjerovatni prizori iz srca Ormuskog moreuza (FOTO/VIDEO)

Dok cijeli svijet posljednjih dana priča o Ormuskom moreuzu, rijetki zapravo znaju kako on izgleda. Uprkos svojoj strateškoj ulozi, ovaj uski morski prolaz krije izuzetnu prirodnu ljepotu koja ostaje u sjeni političkih zbivanja.

Smješten između Perzijskog zaliva i Omanskog mora, Ormuski moreuz predstavlja ključnu rutu za transport energenata, kroz koju prolazi oko 20 posto svjetskih isporuka nafte.

Za razliku od percepcije o industrijskom i transportnom području, Ormuski moreuz karakterišu netaknuti prirodni prizori.

Područje obiluje dramatičnim fjordovima, smaragdno zelenim morem i raznolikim morskim svijetom, uključujući i delfine.

Strme litice i uski zalivi pružaju spektakularne vizure, posebno u području poluostrva Musandam u Omanu, koji se često poredi sa norveškim pejzažima zbog svoje razuđene obale i planinskog reljefa.

Iako je riječ o jednoj od najprometnijih i najosjetljivijih morskih ruta, Ormuski moreuz ima i turistički potencijal.

Prije trenutnih ograničenja, posjetioci su mogli istraživati ovo područje tradicionalnim drvenim brodovima (dhow) uživajući u panoramskim pogledima, koralnim grebenima i zalascima sunca.

Na snimcima koji se dijele na mrežama, mogu se vidjeti delfini koji plivaju pored brodova, a ronioci su mogli skočiti u stjenovite uvale kako bi istražili vode pune korala.

U zalivu se nalazi i ostrvo Hormuz, poznato po šarenim planinama i nestvarnim crvenim plažama.

