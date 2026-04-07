Tajna koju Grci ne voli da dijele: Malo ostrvo sa samo jednom kafanom je raj ako ne podnosite gužvu

Ostrvo Antikitera ima samo jednu kafanu i netaknutu prirodu.

Izvor: Andronos Haris/Shutterstock

Malo ostrvo Antikitera, smješteno na samom rubu Egejskog mora, između Krita i Peloponeza, pravo je skriveno blago koje Grci čuvaju kao tajnu. Ostrvo je poznato po svojoj netaknutoj prirodi, miru i tišini i rijetko koga iznenadi činjenica da ovdje nema gužve i masovnog turizma. Do ostrva se stiže trajektom sa kopna, a tokom zime plovidba može biti otežana zbog bure i jakih talasa. Zimi, život na Antikiteri zavisi od broda sa snabdjevanjem - gotovo sve što mještani koriste, od hrane do goriva za vozila, doprema se brodom.

Ostrvo ima samo jednu kafanu, koja tokom cijele godine funkcioniše i kao prodavnica i mjesto okupljanja lokalnog stanovništva. Upravo u toj kafani se mogu čuti priče mještana o ostrvu, njegovoj istoriji i svakodnevnom životu. To je mjesto gdje ljudi dolaze da se sretnu, popiju kafu i razmjene novosti, a za turiste je to idealna prilika da se približe lokalnoj kulturi i običajima.

Priroda na Antikiteri je netaknuta i divlja. Niska brda, bogata flora i fauna, pješčane i šljunkovite plaže, kao i slikovite kapelice rasute po ostrvu, stvaraju autentičan ambijent daleko od svakodnevnog stresa. Ostrvo je idealno za pješačenje i istraživanje - drevni putevi vode do skrivenih vidikovaca i lokalnih tajnih mjesta, dok su plaže Xeropotamos i Kamarila savršene za one koji žele da se opuste i uživaju u miru.

Iako je danas ostrvo malo i mirno, njegova istorija je bogata i zanimljiva. Prvi stanovnici ostrva vjerovatno su bili Dolopi, a potom Dryopi i Kretani. Rimski osvajači koristili su ostrvo kao mjesto protjerivanja neželjenih ili nepokorenih podanika, a kasnije je služilo i kao utočište za piratske bande.

Antikitera je posebno poznata po dva izuzetna arheološka otkrića 20. vijeka. Prvo je bronzana skulptura "Mladić sa Antikitere" iz 340. godine p.n.e., pronađena 1900. godine, a drugo je Antikiterski mehanizam iz 80. godine p.n.e., složeni uređaj za astronomiju i kalendarske proračune, otkriven 1901. godine. Ova dva artefakta danas se čuvaju u Nacionalnom arheološkom muzeju u Atini, kao dragocjena svjedočanstva grčke istorije i tehnološke inovativnosti.

Ostrvo, iako malo, oživljava ljeti kada se mještani koji su emigrirali u Australiju ili druge daleke krajeve vraćaju na svoje korijene. Tada se kafana puni, plaže oživljavaju, a ostrvo postaje mjesto druženja i porodičnih okupljanja. Uprkos svojoj veličini, Antikitera je pravi raj za one koji žele miran odmor daleko od masovnog turizma - mjesto gdje se vrijeme čini sporijim, a priroda i istorija stapaju u savršenu harmoniju.

Ako želite da zaista "pobjegnete" od svega i doživite Grčku kakva je nekada bila, Antikitera je destinacija koju ne smijete propustiti. Jedna kafana, netaknuta priroda, stare staze i istorija na svakom koraku, sve to čini ovo malo ostrvo jedinstvenim i vrijednim posjete.

(Citymagazine/MONDO)