"Karibi" u našem komšiluku: Forbs je ovu plažu svrstao u najljepše na svijetu (Foto)

Plaža sa tirkiznim, plitkim morem, svijetlim pjeskom i mirisnom borovom šumom toliko je očarala posjetioce, da ju je i čuveni "Forbs" uvrstio među najljepše na svijetu.

Postoje mjesta na Jadranu koja vas osvoje na prvi pogled, a jedno od njih bez sumnje je plaža Sakarun, koja se nalazi na Dugom otoku, u Zadarskom arhipelagu u Hrvatskoj.

Njena gotovo nestvarna kombinacija tirkiznog mora, svijetlog pjeska i mirisne borove šume razlog je zašto je mnogi bez razmišljanja upoređuju sa egzotičnim destinacijama poput Kariba. Ipak, ono što je posebno fascinantno, jeste činjenica da se ovaj prizor ne nalazi na drugom kraju svijeta, već na hrvatskoj obali.

Sakarun plaža je duga oko 300 metara i poznata je po izuzetno plitkom moru koje se proteže daleko od obale. Upravo zbog toga idealna je za porodice sa djecom, ali i za sve koji vole bezbrižno da uživaju u toplom plićaku. More je ovdje gotovo uvijek mirno, a boje prelaze iz svijetloplave u duboku tirkiznu nijansu.

Mjesto na kojem priroda diktira tempo

Ono što dodatno podiže utisak ove plaže jeste njen prirodni ambijent. Naime, okružena je prelijepim borovima koji pružaju hlad tokom vrućih ljetnjih dana. Zvuk cvrčaka, lagani povjetarac i pogled na otvoreno more na ovom mjestu zaista stvaraju atmosferu potpune opuštenosti zbog koje mnogi na plaži ostaju satima ili se vraćaju iz godine u godinu.

Njenu ljepotu prepoznali su i svjetski mediji, pa se često nalazi na listama najljepših plaža Evrope i svijeta. Primjera radi, "Forbs" ju je uvrstio na listu deset najljepših plaža na svijetu, a u svom članku posebno je istakao kristalno čisto more i netaknuto okruženje koje je čini jednim od najposebnijih mjesta na Jadranu, piše Putnikofer.hr.

Ostrvo koje krije mnogo više od jedne savršene plaže

Iako je Sakarun mnogima prvi razlog dolaska, Dugi otok nudi mnogo više od jedne spektakularne plaže. Riječ je o jednom od najposebnijih ostrva zadarskog arhipelaga, poznatom po svojoj divljoj prirodi, autentičnim mestima i opuštenoj atmosferi koja se teško pronalazi na popularnijim destinacijama.

Jedna od najimpresivnijih prirodnih atrakcija svakako je Park prirode Telašćica, područje koje oduzima dah svojim strmim liticama koje se dramatično uzdižu iznad mora. Ove stijene, među najvišima na Jadranu, često su motiv fotografija koje obilaze svijet, a pogled sa njihovog ruba ostavlja bez riječi.

Od autentičnih sela do kamenog čuda Mediterana

Dugi otok nije destinacija za one koji traže užurban noćni život, već za putnike koji žele da uspore i uživaju u jednostavnim stvarima. Mala mjesta poput Salija odišu autentičnim dalmatinskim šarmom, a ljeti ožive kroz tradicionalne fešte i događaje poput poznatih "Saljskih užanci".

Za ljubitelje aktivnog odmora, ostrvo nudi brojne pješačke i biciklističke staze, kao i mogućnost izleta ka obližnjem Nacionalnom parku Kornati, jedinstvenom arhipelagu kamenih ostrva koji izgledaju poput prizora sa drugog planeta. Istorija takođe ima svoje mjesto ovdje. Naime, širom ostrva nalaze se arheološki lokaliteti koji svjedoče o dugoj i bogatoj prošlosti ovog područja.

