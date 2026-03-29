Kazne do 500 evra: Grad na Jadranu uvodi zabranu pušenja na plažama

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Italijanski primorski grad u centralnoj Italiji Pezaro, od aprila će uvesti zabranu pušenja na plažama, a svako ko to prekrši suočava se sa kaznama od 25 do 500 evra.

Grad Pezaro uvodi zabranu pušenja na plažama Izvor: Shutterstock

Nova uredba odnosi se i na elektronske cigarete i primjenjivaće se na svim plažama tog grada na Jadranskoj obali.

Pušenje će biti dozvoljeno samo u barovima na plaži, pod uslovom da operateri odrede posebna mjesta za pušenje i obezbijede dovoljno pepeljara, a novčane kazne će izricati lokalna policija na plaži, dok je obalska straža odgovorna za sprovođenje zakona uz vodu i 200 metara od obale, piše Bild.

Grad Pezaro saopštio je da se ta odluka donosi radi zaštite živorne sredine, prenio je Tanjug.

Opušci cigareta napravljeni su od celuloznog acetata, plastike kojoj je potrebno 10 do 15 godina da se razgradi, a svaki filter teži u prosjeku 0,3 grama i kada se bace, oslobađaju toksine i mikroplastiku koji zagađuju okean.

Pezaro nije prvi grad u Italiji koji je zabranio pušače na plažama ili javnim trgovima - to su već uradili gradovi Sirolo i San Benedeto del Tronto u istom regionu, dok je u gradu Bibioneu pušenje zabranjeno duž osam kilometara obale, osim u određenim prostorima za pušenje.

Slični propisi postoje na Sardiniji, u Apuliji i Liguriji.

U Italiji, ipak, ne postoji nacionalni zakon kojim se zabranjuje pušenje na plažama - postoji zabrana bacanja opušaka cigareta u vodu ili pijesak što se kažnjava novčanim kaznama do 300 evra. 

(Srna)

