„Reci, brate“: Superbrke pokrenule kampanju za mentalno zdravlje muškaraca

Udruženje građana Superbrke Banjaluka tokom juna obilježava Mjesec mentalnog zdravlja muškaraca nizom aktivnosti usmjerenih na podizanje svijesti o važnosti brige o mentalnom zdravlju i ohrabrivanje muškaraca da otvoreno razgovaraju o problemima sa kojima se suočavaju.

Izvor: Movember Banjaluka tim

Ovogodišnja kampanja nosi slogan "Reci, brate", a njome se želi poslati jasna poruka da razgovor o emocijama i mentalnim izazovima nije znak slabosti, već hrabrosti i odgovornosti prema sebi i drugima.

Iz Udruženja ističu da se muškarci često suočavaju sa društvenim očekivanjima da budu snažni i da svoje probleme zadržavaju za sebe, zbog čega teme poput anksioznosti, depresije, stresa, usamljenosti i sagorijevanja na poslu nerijetko ostaju neizgovorene.

"Mentalno zdravlje utiče na kvalitet života, odnose sa porodicom i prijateljima, radnu sposobnost i opšte blagostanje svakog pojedinca. Razgovor je često prvi i najvažniji korak ka rješenju problema", poručuju iz Superbrka.

Povodom obilježavanja Mjeseca mentalnog zdravlja muškaraca pokrenuta je i humanitarna prodaja posebne edicije Superbrke majica. Kupovinom majica građani direktno podržavaju Brkin fond, kroz koji se finansiraju aktivnosti promocije muškog zdravlja, edukacije i podizanja svijesti o važnim zdravstvenim temama.

Tokom juna biće obilježena i četiri Plava petka, međunarodno prepoznata dana posvećena prevenciji problema mentalnog zdravlja kod muškaraca. Simbol kampanje je plava vrpca, a u okviru obilježavanja planirano je i posebno predavanje na kojem će stručnjaci govoriti o najčešćim izazovima savremenog života, načinima očuvanja mentalnog zdravlja, prepoznavanju problema i važnosti pravovremenog traženja stručne pomoći.

Centralni događaj kampanje biće organizovan u drugoj polovini juna u Vidovdanskoj ulici u Banjoj Luci. Uz druženje, muziku i prijateljsku atmosferu, učesnici će zajedno obilježiti Mjesec mentalnog zdravlja muškaraca i poslati poruku da niko ne treba sam da nosi teret svojih problema.

Iz Udruženja pozivaju građane da podrže kampanju i uključe se u aktivnosti, naglašavajući da ponekad upravo nekoliko iskrenih riječi može napraviti veliku razliku.

"Želimo društvo u kojem je sasvim normalno reći kako se osjećamo. Jer ponekad dvije riječi mogu promijeniti sve zato: "Reci, brate", poručuju organizatori.

(Mondo)