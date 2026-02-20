"Svaka osoba u Srbiji smrdi": Strankinja "oplela" Srbe zbog pušenja u lokalima

Žena, koja je prvi put posjetila Srbiju, izazvala je raspravu na društvenim mrežama kada je iznijela zgroženi stav zbog pušenja u lokalima.

TikTok-om se širi snimak koji izaziva burne reakcije. Žena, koja se predstavlja pod imenom zeina_honest.beauty, u jednom snimku otvoreno je kritikovala pušenje u Srbiji. Prvo je izrazila zgražavanje nad time što u Srbiji može da se puši bukvalno svuda - u restoranima, kafićima, barovima. Ipak, nastavila je i sa brutalnom kritikom da "svi Srbi smrde na cigarete".

"Dakle, trenutno sam u Srbiji. Ovdje, bilo gdje, u bilo kom restoranu, bilo kojoj kafeteriji, možeš da pušiš. Tako da svi moji džemperi, sva moja odjeća, moja kosa, sve smrdi na cigarete. Grozno je! Svaka osoba ovdje u Srbiji smrdi na cigarete, jer u Srbiji možeš da pušiš čak i u kafiću. Kako je, do đavola, ovo moguće? Toliko želim da odem u London. Da se vratim u civilizaciju", rekla je u snimku.

Snimak se brzo proširio i na mreži "X", a nisu izostali ni komentari Srba. Dok se mnogi slažu sa njom, ima i onih koji pišu da su "sigurni da je bolje u selu na granici između Azerbejdžana i Gruzije odakle je i došla". Ovo su samo neki od komentara:

"Je l' pitanje pušačkog i nepušačkog dijela ovdje idealno uređeno? Nije. Je l' zbog toga snimaš videe gdje pričaš sve najgore o mojoj zemlji i mom narodu dok, pritom, sigurna sam, da bi meni dosta toga isto falilo u brdu između Azerbejdžana i Gruzije?!".

"Sve bi bilo prihvatljivo. Ova osoba ne spominje civilizaciju. Osobe dođu iz rupčaga, kući nemaju kupatilo, pođu u svijet, bave se mahom prostitucijom... Nakon nekog vremena - gospoda".

Sigurna sam da je bolje u selu na granici izmeðu Azerbejdzana i Gruzije iz koga si zapravo došlapic.twitter.com/OGQgHOsHgT — Lima McKean  (@vrachara_)February 20, 2026

"Realno, zakon treba da samo obilježi na vratima lokala da je pušenje dozvoljeno ili ne, pa nepušači neka idu u nepušačke lokale i svi zadovoljni. Jeste da će većina lokala staviti da je dozvoljeno da ne gubi goste, ali ima masa nepušača, pa će se i otvarati lokali bez dima i raditi dobro".

"Super. Neka ide u London, pogotovo kada poslije 23 h ne smiješ proći u 40 odsto grada da te neko ne opljačka ili izbode nožem. Narkomane i beskućnike po ulicama neću ni komentarisati".

