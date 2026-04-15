Šta se ovdje desilo? Nekada prosperitetne turističke destinacije, danas boli pogled na pustoš (Foto)

Da nisu sve turističke destinacije vječne, dokazuju fotografije koje svjedoče koliko su nekadašnja popularna mjesta za ljetovanje danas opustošena.

Nisu sve turističke destinacije večne. Često o njima razmišljamo kao o trajnim tačkama na mapi, ali stvarnost je mnogo krhkija. Neke lokacije polako blijede kako se mijenjaju turističke navike ljudi, pa ta, nekada užurbana mjesta, postaju sve tiša. U drugim slučajevima, promjena nije postepena. Prirodne katastrofe, politički sukobi ili uslovi u životnoj sredini iznenada učine da bude teško ili nemoguće ikada više posjetiti ta mjesta.

Ono što ostaje iza, može da djeluje dezorijentišuće. Vidite zgrade i ostatke nekada živog turističkog odredišta, ali njegova svrha je nestala. Neka od tih bivših turističkih mjesta i dalje su dostupna posjetiocima, dok druga postoje samo izdaleka. Ona nude rijetku, pomalo jezivu priliku da se vidi kako turizam može da se promijeni.

Ove, nekada prosperitetne, destinacije podsjećaju da, ma koliko neko mjesto danas djelovalo ikonično, nema garancije da će takvo biti i za nekoliko godina. Bilo da je riječ o nekada popularnom ostrvskom rizortu koji više ne prima goste ili gradu koji je nestao poslije prirodne katastrofe, ove napuštene oblasti pružaju jedinstven uvid u nekadašnji turizam.

1. Varoša, Kipar

Varoša, koja se nalazi na ostrvu Kipar, nekada je bila popularno mediteransko ljetovalište na plaži, a danas je napušten "grad duhova". Prije nekoliko decenija, ljudi su dolazili u Varošu zbog prelijepih plaža sa zlatnim pjeskom, modernih luksuznih hotela u visokim zgradama i prefinjene rizort atmosfere. Bila je to važna destinacija za evropske turiste željne sunca. Varoša je privlačila i brojne poznate ličnosti, uključujući Elizabet Tejlor i Ričarda Bartona. Bila je to vrsta obalnog utočišta u kojem su putnici mogli da provedu čitav odmor.

Međutim, sve se promijenilo 1974. godine, kada je zbog političkog sukoba došlo do evakuacije. Turska vojska je izvršila invaziju na dijelove ostrva zbog etničkih tenzija između kiparskih Grka i Turaka, a područje je zatvoreno i proglašeno turskom militarizovanom zonom. Varoša je na taj način praktično zamrznuta u vremenu. Hoteli, prodavnice i objekti za zabavu počeli su da propadaju.

Danas Varoša nije u potpunosti napuštena, ali je veći dio i dalje nedostupan. Dio područja ponovo je otvoren za posjetioce 2020. godine, što je privuklo putnike zainteresovane za tzv. "mračni turizam". Putnici tamo mogu da nađu organizovane obilaske, nekoliko prodavnica, iznajmljivanje bicikala i ne mnogo toga više. Samo 3,5 odsto područja je otvoreno, a grad je i dalje pod vojnom okupacijom. Postoje i zabrinutosti u vezi sa budućnošću ove oblasti i time da li je djelimično ponovno otvaranje Varoše uopšte legalno.

2. Rizort oblast Kupari, Hrvatska

Rizort oblast Kupari u Hrvatskoj nekada je nudila mirniju alternativu obližnjem Dubrovniku, sa dijelom jadranske obale koji je jasno pokazivao zašto su turisti bili privučeni ovim mjestom. Područje je bilo poznato po nizu hotela na samoj plaži, od kojih su mnogi bili dizajnirani da prime veliki broj posjetilaca u potrazi za odmorom pored mora. Gosti su mogli da provode djane mijenjajući plažu i hotelske sadržaje, tako da iskustvo bude jednostavno i dovoljno. Imalo je raspored koji je omogućavao putnicima da dođu, smjeste se i ostanu tu veći dio svog boravka.

To je prekinuto početkom devedesetih, tokom Domovinskog rata u Hrvatskoj. Rizort kompleks je granatiran i bombardovan, pa su mnoge zgrade ozbiljno oštećene. Nekoliko hotela je ostalo spaljeno ili statički nestabilno. Nekada funkcionalna destinacija brzo se pretvorila u niz praznih zgrada duž obale. Zbog razmjera razaranja i okolnosti u kojima se to dogodilo, povratak turizmu nije bio moguć, pa je područje godinama ostalo uglavnom netaknuto.

Danas je Kupari i dalje pristupačan i neki putnici ga posjećuju dok obilaze dubrovačko područje. Plaže i dalje postoje, a okruženje je isto, ali hoteli koji su nekada definisali destinaciju i dalje stoje u raznim fazama propadanja. U toku su planovi da se oblast ponovo razvije u novi rizort, a neki od starih hotela već su srušeni kako bi se napravilo mjesta za buduće objekte. Za sada, ipak, to ostaje mjesto gdje je prošlost i dalje jasno vidljiva.

3. Burj Al Babas, Turska

Burj Al Babas, koji se nalazi na sjeverozapadu Turske, zamišljen je kao luksuzni rizort za međunarodne kupce koji traže drugu kuću i/ili mjesto za odmor. Projekat je obećavao spa centre, trgovačke zone i niz vila inspirisanih zamkovima, što mu je davalo prepoznatljiv izgled. Ideja je bila da se stvori potpuno samostalna destinacija.

Ta vizija nikada nije u potpunosti ostvarena. Finansijske teškoće investitora i samog regiona usporile su izgradnju, pa je krajem 2010-ih projekat praktično stao. Stotine gotovo identičnih vila ostale su nedovršene ili nenaseljene. Bez infrastrukture i stalnih ulaganja potrebnih za turizam ili stambenu upotrebu, lokacija se preobrazila iz ambicioznog rizort koncepta u djelimično napušteni pejzaž.

Danas Burj Al Babas nije zvanična turistička atrakcija, ali putnici i dalje mogu da vide bajkovite zamkove jedne od najjezivijih destinacija u Turskoj. Područje je ograđeno i obezbijeđeno čuvarima, pa to nije mjesto gdje možete slobodno da uđete i šetate okolo. Ipak, možete da se zaustavite na nekom bezbjednom mestu u blizini ovog napuštenog sna. Sa te udaljenosti, jasno se vide nizovi praznih kuća nalik dvorcima. I dalje predstavlja tačku radoznalosti za one koji žele da vide jednu od neobičnijih nedovršenih destinacija u Turskoj.

