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Novo pravilo na plažama u Italiji podijelilo turiste: Mnogi smatraju da je otišlo predaleko

Novo pravilo na plažama u Italiji podijelilo turiste: Mnogi smatraju da je otišlo predaleko

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Na pojedinim privatnim plažama u italijanskoj regiji Apuliji vodi se žestoka polemika zbog namjere vlasnika kupališta da gostima zabrane konzumiranje hrane i pića koje su donijeli od kuće. Ovakva praksa izazvala je burne reakcije turista, ali i lokalnih vlasti.

Novo pravilo na plažama u Italiji podijelilo turiste: Izvor: zedspider/Shutterstock

Pojedini vlasnici privatnih plaža, od Gargana do Salenta, žele da uvedu pravilo prema kojem gosti neće moći da pod suncobranima jedu hranu i piju piće koje su sami donijeli.

Kao razlog navode zaštitu prihoda svojih barova i restorana, ali i očuvanje imidža kupališta.

Porodice kriju sendviče u torbama

Nova pravila posebno su pogodila porodice sa djecom.

Jedna majka iz Viestea ispričala je za italijanske medije da na plažu dolazi sa sendvičima i fokačom koje krije u torbi kako bi izbjegla neprijatnosti na ulazu.

"Na našoj plaži zabranjeno je unositi hranu od kuće i jesti je ispod suncobrana", rekla je ona.

Reagovao predsjednik regije

Zbog cijele situacije oglasio se predsjednik italijanske regije Apulija Antonio Dekaro, koji je oštro kritikovao vlasnike plaža.

On je istakao da su cijene ležaljki i suncobrana već veoma visoke i ocijenio da nije prihvatljivo očekivati da gosti moraju da kupuju hranu isključivo u barovima i restoranima na plaži.

"More je opšte dobro i ne smije postati luksuz", poručio je Dekaro.

Podsjetio je da pravila u Apuliji već postoje i da je od 2019. godine na plažama zabranjena upotreba jednokratne plastike. Gosti koji donesu hranu od kuće dužni su da koriste biorazgradivi pribor i ambalažu, ali propisi ne zabranjuju unošenje hrane.

Šta kaže zakon?

Podršku turistima pružilo je i Nacionalno udruženje potrošača Italije, koje navodi da vlasnici privatnih kupališta nemaju pravo da zabrane gostima unošenje sopstvene hrane i pića.

Kako ističu, koncesije koje dobijaju odnose se na pružanje usluga na plaži, poput iznajmljivanja ležaljki i suncobrana, ali ne i na ugostiteljske usluge.

Zbog toga, navode iz udruženja, kontrole torbi ili primoravanje gostiju da kupuju hranu i piće isključivo u plažnim barovima nisu dozvoljeni.

 (Hojte/Mondo) 

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Tagovi

Italija plaže pravila turizam

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