Stravičan zločin u Italiji: Ubio vlasnika restorana jer je odbio da mu posluži besplatnu picu

Italijanska policija uhapsila je muškarca osumnjičenog da je nakon svađe oko besplatne pice nožem usmrtio vlasnika picerije u Ređo Emiliji i teško povrijedio njegovu sestru, koja je pokušala da ga odbrani.

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Italijanska policija uhapsila je muškarca za kojeg se sumnja da je nakon svađe zbog besplatne pice nožem izbo i ubio vlasnika picerije u italijanskom gradu Ređo Emilija, a teško povrijedio i njegovu sestru, prenijela je novinska agencija Ansa.

Zločin se dogodio u ponedjeljak oko 22.30 časova u piceriji Jogi u južnom dijelu grada, nedaleko od bolnice.

Prema pisanju italijanskih medija, žrtva je bio šezdesetogodišnji Rafaele Stipa, porijeklom sa Sicilije, koji je godinama živio u Ređo Emiliji. Piceriju je vodio gotovo dvije decenije i bio je dobro poznat među lokalnim stanovništvom.

Ubistvo zbog besplatne pice

Prema prvim informacijama iz istrage, osumnjičeni muškarac, strani državljanin i navodno redovan gost picerije, ušao je u lokal i tražio besplatnu picu, piše italijanski list Korijere dela Sera.

Stipa je navodno odbio njegov zahtjev uz opasku da mu je već tri puta davao besplatnu picu i da je tome došao kraj. Nakon toga je, prema saznanjima policije, muškarac izvukao nož i napao vlasnika.

Tokom napada povrijeđena je i njegova sestra Antonela, koja je pokušala da odbrani brata. Hitno je prevezena u bolnicu Santa Marija Nuova, gdje je zadržana na lečenju zbog teških povreda. Napadač je odmah pobjegao sa mjesta zločina, ali je ubrzo uhapšen.

(Mondo.rs)