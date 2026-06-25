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Otkriven identitet osumnjičenog za ubistvo Darka Veskovića Prike: Tužilaštvo pokrenulo istragu

Otkriven identitet osumnjičenog za ubistvo Darka Veskovića Prike: Tužilaštvo pokrenulo istragu

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv N.K., koji se sumnjiči da je u ugostiteljskom objektu na teritoriji opštine Voždovac ubio Darka Veskovića ispalivši najmanje šest hitaca.

Otkriven identitet osumnjičenog za ubistvo Darka Veskovića Prike Izvor: Kurir

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv N.K. zbog sumnje da je 22. juna u ugostiteljskom objektu na teritoriji opštine Voždovac na podmukao način ubio D.V. i ranio još jednu osobu, dok je četiri osobe doveo u opasnost. Protiv D. Dž. vodi se istraga zbog sumnje da mu je pomogao, a obojica se nalaze u bjekstvu.

Naredbom o sprovođenju istrage N.K. se na teret stavljaju krivična djela teško ubistvo, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i teška tjelesna povreda. D. Dž. se sumnjiči za teško ubistvo u pomaganju, navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva. 

Kako se obojica nalaze u bjekstvu, tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da im odredi pritvor i donese naredbu za raspisivanje potjernice.

Istovremeno, dokazne radnje određene su protiv M.T.E. i D.V. zbog sumnje da su izvršili po jedno krivično djelo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog djela.

Njih dvojica saslušani su pred postupajućim javnim tužiocem, nakon čega je sudiji za prethodni postupak predloženo da im odredi pritvor.

Prema navodima tužilaštva, postoje osnovi sumnje da je N.K. neovlašćeno nosio pištolj kalibra 9 milimetara, kojim je na podmukao način usmrtio D.V. i teško ranio V.M, koji je sjedio za istim stolom, dok je život još dvije osobe zaposlene u ugostiteljskom objektu doveo u opasnost.

Kako se sumnja, N.K. je do ugostiteljskog objekta došao taksijem, ušao u lokal i rukovao se sa D.V. Kada se oštećeni okrenuo leđima i krenuo ka stolu za kojim je prethodno sjedio, osumnjičeni je iz torbice koju je nosio za pojasom izvadio pištolj i ispalio najmanje šest hitaca u njegovom pravcu.

D.V. je od zadobijenih povreda preminuo na licu mjesta, dok je jedan od ispaljenih projektila pogodio i V.M, koji je zadobio tešku telesnu povredu.

Tužilaštvo dalje navodi da je D. Dž., prema prethodnom dogovoru, čekao osumnjičenog ispred ugostiteljskog objekta na motociklu, nakon čega su zajedno pobjegli sa mjesta zločina.

 (MONDO) 

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Beograd ubistvo istraga

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