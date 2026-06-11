Podnijeto ukupno pet tužbi: Pokrenut još jedan parnični postupak protiv Miljane i Vladimira Kecmanovića

U Beogradu je pokrenut još jedan parnični postupak protiv Miljane i Vladimira Kecmanović, roditelja dječaka koji je počinio ubistva u školi Vladislav Ribnikar.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Privatna arhiva/Espreso/Tamara Trajković

U Višem sudu u Beogradu pokrenut je još jedan parnični postupak protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja dječaka koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 10 ljudi i ranio još šestoro.

Ovo je šesti po redu parnični postupak protiv Kecmanovića, a tužbu je, 6. maja, protiv njih i škole Vladislav Ribnikar podnijela maloljetnica H.K, koja je tog 3. maja 2023. godine ranjena, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Kako saznaje Tanjug, tužba je podnijeta na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja opšte životne aktivnosti, za pretrpljene fizičke bolove, za pretrpljen strah i bolove usljed naruženosti.

Pripremno ročište u ovom predmetu je zakazano za 3. septembar.

Pored ove protiv roditelja dječaka podnijeto je ukupno pet tužbi - prvu je podnijelo 27 članova porodice ubijenih, drugu članovi porodice Dukić čije je ćerka tada ubijena, a koji su pored škole tužili i državu, treću i četvrtu su podneli ranjeni dječaci, odnosno njihovi roditelji kao zakonski zastupnici i petu ranjena nastavnica istorije.

Viši sud u Beogradu je prvostepeno okončao sve postupke i obavezao Kecmanoviće i školu da plate oštećenima više od 411 miliona dinara.

Apelacioni sud bi trebalo da donese konačne odluke u ovim postupcima.

Sa druge strane u Višem sudu u Beogradu je za 18. jun zakazano izricanje druge prvostepene presude Vladimiru i Miljani Kecmanović u krivičnom postupku.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je predložilo sudu da Vladimira Kecmanovića za krivična dela zlostavljanje i zanemarivanje maloljetnog lica i teško djelo protiv opšte sigurnosti osudi na kaznu zatvora od 14 godina i 11 mjeseci, a Miljanu Kecmanović za krivično djelo zlostavljanje i zanemarivanje maloljetnog lica na kaznu zatvora.

Prvom prvostepenom presudom, koju je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo i naložio da se ponovi suđenje, je Vladimir Kecmanović bio osuđen na kaznu zatvora od 14 i po godina, a Miljana Kecmanović na kaznu zatvora od tri godine.

Dječak, koji u vrijeme izvršenja ovog zločina nije imao navršenih 14 godina, pa samim tim nije krivično odgovoran, pucao je na svoje drugove iz dva očeva pištolja koja je krišom, pošto je "provalio" šifru za sef, uzeo iz sefa 1. maja.

Potom ih je dva dana kasnije stavio u svoj ranac, otišao u školu i tokom prvog časa ubio 10 osoba i ranio još petoro dece i nastavnicu istorije.

(Telegraf/MONDO)