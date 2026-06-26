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Hrvat ubio Srbina zbog svađe o ratu: Osuđen na 12 godina zatvora

Hrvat ubio Srbina zbog svađe o ratu: Osuđen na 12 godina zatvora

Izvor mondo.rs
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Hrvat (57) osuđen je na 12 godina zatvora zbog smrti Srbina (49) nakon svađe o ratu u Hrvatskoj u Beču. Sud je djelo prekvalifikovao u nanošenje teških tjelesnih povreda sa smrtnom posljedicom.

Svađa o ratu u Hrvatskoj završila ubistvom u Beču: Hrvat osuđen na 12 godina zatvora Izvor: Facebook

Srbin M.V. (49) ubijen je u novembru 2025. godine u Beču u Austriji zbog svađe sa Hrvatom (57) oko rata u Hrvatskoj, piše austrijski "Kronen Cajtung". Optuženi Hrvat osuđen je na 12 godina zatvora, ali ne za krivično djelo ubistvo.

"Kad god bi popio, uvijek bi se povela priča o Srbiji i Hrvatskoj", rekla je na sudu svjedokinja.

Zločin se dogodio u naselju Leopoldštat, gdje su Srbin i Hrvat bili gosti kod zajedničke prijateljice. Porodica ubijenog Srbina je iz Subotice, ali je pripadala hrvatsko-bošnjačkoj manjini.

Vlasnica stana u kojem se zločin dogodio takođe je Srpkinja. Oni su razgovarali uz alkohol i ubrzo su se posvađali oko teme rata u Hrvatskoj.

U jednom trenutku, prema riječima svjedoka, izbila je tuča između Srbina i vlasnice stana. Tada je Hrvat, prema riječima advokata Raufa, otišao po nož u kuhinju i izbo ga.

"Znam da sam ubio čovjeka. Zaista mi je žao što je mrtav", rekao je Hrvat na sudu.

Hrvat je osuđen na 12 godina zatvora, ali ne za ubistvo. Prema pisanju hrvatskog "Indeksa", djelo je prekvalifikovano u namjerno nanošenje teških tjelesnih povreda sa smrtnom posljedicom i osuđen je na 12 godina zatvora, ali presuda još nije pravosnažna.

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Tagovi

srbin Hrvat ubistvo svađa Beč

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