Tajlanđanka (17) nađena mrtva u koferu: Uhapšen osumnjičeni Australijanac

Australijanac Sajmon Karman (46) uhapšen je na aerodromu u Bangkoku dok je pokušavao da napusti Tajland, nakon istrage o smrti 17-godišnje djevojke čije je tijelo pronađeno u odbačenom koferu.

Izvor: x printscreen

Na aerodromu uBangkoku uhapšen je 46-godišnji državljanin Australije Sajmon Karman zbog sumnje da je ubio 17-godišnju djevojku čije je golo tijelo pronađeno u koferu.

Muškarac je, prema navodima policije i lokalnih medija, zaustavljen juče oko 21.30 časova dok se spremao da se ukrca na let avio-kompanije "Džetstar" za Pert.

Hapšenje je uslijedilo nakon istrage o njegovoj povezanosti sa tinejdžerkom čije je tijelo pronađeno u koferu odbačenom u blizini Plutajuće pijace u Pataji, na istočnoj obali Tajlandskog zaliva, prenose lokalni mediji i agencija Frans pres. Za sada nije poznato u kakvom su odnosu bili Australijanac i žrtva.

Izvor: x printscreen

Snimci nadzornih kamera doveli do osumnjičenog

Snimci nadzornih kamera prikazuju osumnjičenog kako u ranim jutarnjim satima u četvrtak ulazi u stan u ljetovalištu Pataja zajedno sa 17-godišnjom Tajlanđankom Tunčanok Donhoml.

Nekoliko sati kasnije izašao je iz zgrade noseći veliki crni kofer, koji je potom prevezao na zadnjem dijelu motocikla. Portal "Pataja 24 njuz" objavio je snimak na kojem se vidi kako se djevojka i muškarac drže za ruke dok čekaju lift oko 3.30 ujutru, kao i snimak muškarca koji iznosi kofer iz zgrade.

Izvor: x printscreen

Istraga i pronalazak tijela

Policijska stanica u Pataji zatražila je od imigracione službe da spriječi muškarca da napusti Tajland. Priveden je na aerodromu Suvarnabhumi u Bangkoku dok je pokušavao da pobjegne iz zemlje.

Osumnjičeni, koji negira umiješanost u otmicu i ubistvo, ispitan je i dao je informacije o lokaciji na kojoj je kofer odbačen. Policija je u petak u blizini željezničke pruge pronašla kofer, a unutra tijelo žrtve sa tragovima nasilja, objavio je lokalni portal "Pataja njuz".

Policijski zvaničnik iz Pataje rekao je za agenciju Frans pres da istražitelji čekaju rezultate obdukcije i druge dokaze prije podizanja optužnice.

Izvor: x printscreen

Zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, dodao je da bi optužbe mogle da obuhvate otmicu djeteta, ubistvo, prikrivanje tijela i "otmicu maloljetnice u seksualne svrhe". Prema pisanju portala "Nejšn Tajland", muškarac je uhapšen pod optužbama za ubistvo i prikrivanje tijela.

Portparol australijskog Ministarstva spoljnih poslova i trgovine potvrdio je da ministarstvo "pruža konzularnu pomoć australijskom državljaninu pritvorenom na Tajlandu".

"Zbog naših obaveza u vezi sa zaštitom privatnosti nismo u mogućnosti da damo dodatne komentare", navedeno je u saopštenju.

Imao ogrebotine

Policija navodi i da je Karman prilikom hapšenja na aerodromu imao vidljive ogrebotine na vratu i rukama, za koje istražitelji vjeruju da su odbrambene povrede nastale tokom borbe.

Načelnik policije Pataje, pukovnik Anek Saratongju, izjavio je da je Karman prvobitno optužen za odvođenje maloljetnice radi izvršenja nedoličnog čina.

"Vjerujemo da ju je ubio i ispitujemo ga pod sumnjom za ubistvo. Na tijelu ima ogrebotine od noktiju koje odgovaraju borbi, ali on poriče da ju je ubio", rekao je on.

U snimku koji je objavio portal "Pataja 24 njuz", Karman se obratio porodici žrtve: "Žao mi je zbog onoga što se dogodilo vašoj kćerki. Bilo je van moje kontrole. Znam da ste sigurno veoma tužni i uznemireni."

(Mondo.rs)