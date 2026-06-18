Viši sud u Beogradu izrekao je danas u 10 sati presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka koji je počinio masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar" na ponovljenom suđenju. Oba roditelja su osuđena na zatvorske kazne.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vladimir je osuđen na 14 godina i šest mjeseci zatvora, a Miljana Kecmanović na dvije godine i 11 mjeseci zatvora!

U Višem sudu u Beogradu danas su izrečene presude Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka ubice koji je 3. maja 2023. godine počinio masakr u školi „Vladislav Ribnikar“. Suđenje je ponovljeno nakon što je Apelacioni sud ukinuo najveći dio prvostepene presude i naložio novo odlučivanje.

Tužilaštvo je zatražilo maksimalne kazne – za Vladimira Kecmanovića 14 godina i 11 mjeseci zatvora, a za Miljanu Kecmanović tri godine. Odbrana je tražila oslobađajuće presude, navodeći da nema dokaza da su izvršili djela koja im se stavljaju na teret.

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Apelacioni sud je ukinuo prvostepenu presudu zbog bitnih povreda postupka, ocijenivši da su razlozi presude bili nejasni i protivriječni. Višem sudu je naloženo da ponovo ocijeni dokaze i donese jasno obrazloženu odluku.

Vladimir Kecmanović i dalje je optužen za teško djelo protiv opšte sigurnosti, jer je, prema navodima optužnice, sina obučavao rukovanju oružjem i nije ga čuvao u skladu sa zakonom. Miljana Kecmanović tereti se za zanemarivanje i zlostavljanje djeteta.

Vidi opis Presuda za slučaj "Ribnikar": Miljana osuđena na dvije godine i 11 mjeseci, Vladimir na 14 i po godina zatvora Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 15 / 15 AD

Tokom ponovljenog postupka svjedočio je i dječak koji je počinio zločin. Ostao je pri ranijim iskazima, ali je ovog puta naveo da smatra da njegovi roditelji nisu odgovorni za njegova djela, tvrdeći da to sada drugačije sagledava nakon što je sazreo.