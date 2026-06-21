Femicid kod Gračanice: Muškarac ubio suprugu, pa počinio samoubistvo

U dvorištu kuće kod Gračanice, muškarac je ubio suprugu nakon čega je počinio samoubistvo.

Izvor: MUP TK

U mjestu Miričina kod Gračanice dogodio se još jedan slučaj femicida.

Sve se odvijalo oko 19.30 časova, a kako se navodi mještanin S. K. (66) u zaseoku Miričina Polje, u dvorištu porodične kuće iz lovačke puške ubio je suprugu.

Nakon toga je pucao sebi u glavu.

On je u teškom stanju prebačen u UKC Tuzla, ali je preminuo tokom transporta. Mjesto ubistva i samoubistva obezbjeđuju policijski službenici PU Gračanica.

"Oko 19.40 sati PS Gračanica je zaprimila prijavu da je u mjestu Miričina, grad Gračanica došlo do upotrebe vatrenog oružja i da ima povrijeđenih lica. Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici PS Gračanica i OKP PU Gračanica, kao i SHMP Doma zdravlja Gračanica", rekla je Sandra Orešković, viši stručni saradnik za odnose sa medijima Uprave policije MUP-a TK za Avaz i dodala:

"Navodi prijave su potvrđeni, na mjestu događaja zatečeno je tijelo žene N.K. (1958) bez znakova života, dok je povrijeđeni muškarac S.K. (1958) sanitetskim vozilom upućen u zdravstvenu ustanovu, ali je isti u vozilu naknadno preminuo. O događaju je obaviješten kantonalni tužilac KTTK koji će rukovoditi uviđajem, a isti će izvršiti istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK u cilju utvrđivanja okolnosti navedenog događaja. Više informacija po okončanju uviđaja i drugih potrebnih radnji."

(Avaz/MONDO)