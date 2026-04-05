Posljedice ispuštanja vode iz Modraca: Poplavljeno 350 hektara u Gračanici, ugroženi stambeni objekti

Usljed ispuštanja vode iz hidroakumulacije Modrac na području Gračanice, porastao je vodotok rijeke Spreče, tako da je trenutno poplavljeno oko 350 hektara poljoprivrednog zemljišta, saopšteno je iz Uprave civilne zaštite Federacije BiH

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Poplavljena su i četiri stambena objekta u mjesnim zajednicama Donja Lohinja, Donja Orahovica i Soko, sedam vikend objekata, te lokalni put prema Porječini, lokalni put prema Petrovu i više poljskih puteva, kao i dio igrališta u Pribavi, a ugrožene su i Terme i više privrednih objekata.

U Živinicama je u naselju Strašanj poplavljen jedan privredni objekat, dok je 20 stambenih objekata okruženo vodom.

Vodostaji lokalnih vodotoka u opštini Doboj Istok su u padu, dok vodostaj rijeke Spreče trenutno stagnira, ali i dalje je izuzetno visok.

Na području Doboj Istoka pod vodom je oko 300 hektara poljoprivrednog i drugog zemljišta, poplavljen je dio prostora u krugu preduzeća "Benja trans" u Klokotnici, a pod vodom su i poljski putevi, kao i druga infrastruktura u Sprečkom polju.

Posredno i neposredno i dalje je ugroženo više privrednih i drugih objekata.

Na području Zeničko-dobojskog kantona vodostaj rijeka i svih vodenih tokova i danas je povišen, iako je prestankom padavina vodostaj znatno opao.

Kada je u pitanju klizanje tla izazvano obilnim padavinama, na podruju opštine Kalesija i dalje je u prekidu put ispod nadvožnjaka Kalesija–Gojčin, zbog čega je saobraćaj preusmjeren na Prnjavor.

Na području Kalesije prijavljena su i nova klizišta na lokacijama: Tojšići, Donje Hrasno, Kikači, Jajići, koja, prema dosadašnjim informacijama, ne ugrožavaju stambene objekte.

Pored postojećih klizišta na području Gračanice, prijavljena su i nova u mjesnim zajednicama Lukavica, Gračanica i Buk.

Evidentan je konstantan dotok vode iz pravca deponije, kao i pojava plavnih površina na prostoru igrališta.

U donjem dijelu lokaliteta, gdje je i ranije bilo prisutno slijeganje tla, sada je uočeno dodatno klizanje zemljišta ispod samog igrališta, uz nakupljanje blatnjavog materijala koji se pomjera prema prvim privatnim kućama.

Vidljivo je i proširenje postojećih pukotina, kao i formiranje novih odvajanja zemljišta na tom dijelu.

Kako su naveli iz FUCZ-a, na lokaciji završetka drenažnog kanala primijećeno je dodatno slijeganje tla, kao i osipanje zemlje, koje je u odnosu na raniji period izraženije, dok ostale promjene nije bilo moguće utvrditi, jer su pojedini dijelovi terena i dalje pokriveni snijegom.