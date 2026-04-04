Izlila se Spreča: Gračanica proglasila stanje neposredne opasnosti od poplava

Na području Gračanice proglašeno je stanje neposredne opasnosti od poplava usljed najnovijih obilnih padavina, saopšteno je iz Uprave civilne zaštite Federacije BiH (FBiH).

Zbog izlivanja rijeke Spreče iz korita na području Gračanice poplavljeno je 350 hektara poljoprivrednog zemljišta, a poplavljena su i četiri stambena, te sedam vikend objekata.

Iz Federalne uprave naveli su da je više privrednih objekata ugroženo, te da Spreča, čiji je vodostaj u stalnom porastu, ugrožava Terme i dio naselja kod igrališta u Pribavi.

Oštećeni su lokalni putevi, put Porječini – Gornji Petrovac koji je zatvoren za saobraćaj, kao i put prema Petrovu iz pravca Orahovice.

Na području opštine Doboj Istok vodostaji lokalnih vodotoka su u stagnaciji i blagom opadanju, sem Spreče, koja je u porastu.

U Doboj Istoku pod vodom je oko 280 hektara poljoprivrednog i drugog zemljišta, a posredno i neposredno ugroženo više privrednih i drugih objekata.

Spreča se izlila i na području Živinica, ugrozivši oko 100 stambenih objekata, od kojih je 40 poplavljeno, a ugrožena su i dva privredna objekta.

Na potezu Suha - Ljubače Spreča je poplavila dva stambena objekta, a sedam objekata se nalazi u okruženju vodom.

Ova putna komunikacija je u prekidu, a prekinuta je i putna komunikacija na potezu naselje Ciljuge prema aerodromu.

U opštini Kalesija u toku noći izlio se potok Huk, koji je poplavio nekoliko objekata prema kojima su upućeni vatrogasci kako bi ispumpali vodu.

Na području Zeničko-dobojskog kantona vodostaj rijeka i svih vodenih tokova je povišen, ali postepeno opada nakon prestanka padavina.

Zbog izlivanja rijeke Bosne, podvožnjak na ulazu u Maglaj zatvoren je za saobraćaj, naveli su iz Federalne uprave Civilne zaštite.

