Vodostaji u porastu širom Srpske, problemi i u snabdijevanju strujom

Rijeke na području Područnog centra Civilne zaštite Banjaluka ispod su kvota redovne odbrane od poplava i imaju tendenciju porasta, dok je i u istočnom i zapadnom dijelu Republike Srpske u kvaru više dalekovoda, zbog čega neka područja nemaju struje.

U Kostajnici su se pojavile podzemne vode u nekoliko podruma i kuća, rekla je Srni pomoćnik direktora Sektor za organizaciju, planiranje i obuku Republičke uprave civilne zaštite Biljana Pajić.

Rijeka Una je u porastu svakih sat vremena od tri do četiri centimetra, a vodostaj na posljednjem mjerenju iznosi 318 centimetara, što je 22 centimetra ispod kvote redovne odbrane od poplava.

"Stanje je uredno i nema problema. Podzemene vode su se pojavile u nekoliko podruma u nekoliko kuća", rekla je pomoćnik direktora Sektor za organizaciju, planiranje i obuku Uprave civilne zaštite Republike Srpske.

Prema njenim riječima, u Laktašima je stanje uredno, ali ekipe prate situciju na nekoliko bujičnih potoka.

"U Novom Gradu je stanje uredno, upaljeni su kolektori za podzemne vode jutros u 2.30 časova", rekla je Pajićeva i istakla da je sedam dalekovoda u kvaru, ali da su rijeke Sana i Una u svojim koritima.

Ona je potvrdila da su u Prijedoru podzemne i površinske vode zaplavile oko 400 kuća na različitim lokacijama, a da su se u Kostajnici pojavile podzemne vode u nekoliko podruma i kuća.

"Prema jutrošnjem redovnom hidrološkom biltenu vodostaji svih rijeka na području koje pokriva Područni centar Civilne zaštite Banjaluka su ispod kvota redovnih odbrana od poplava i imaju tendenciju porasta", navela je Pajićeva.

"Voda je ušla garaže i podrumske prostorije. Vatrogasne ekipe su na terenu a Gradski štab za vanredne situcije Grada Prijedor je proglasio sinoć prvi stepem pripravnosti odbrane od poplava. Mehanizacija je raspoređena na kritičnim lokacijama a rijeka Sana je u svom koritu", navela je Pajićeva.

"Prema izvještajima područnih odjeljenja Civilne zaštite snijeg je prouzrokovao nestanke električne energije i zastoje na putevima", navela je Pajićeva.

Zbog nepovoljne hidrometeorološke situacije, svi vodostaji na području Prnjavora su u porastu, a na više lokacija došlo je do izlivanja rijeka i plavljenja domaćinstava, saopšteno je iz Gradske uprave.

Tokom noći izlila se rijeka Vijaka u Banjalučkoj ulici, gdje je prekinuto odvijanje saobraćaja, a više domaćinstava u ovoj ulici i na području Ratkovca je zaplavljeno.

U Gornjim Smrtićima došlo je do povlačenja vode iz jednog zaplavljenog domaćinstva, dok je stanje na brani Drenova trenutno stabilno.

Kad je riječ o opštini Pale, prema informacijama područnog odjeljenje Civilne zaštite Sokolac bile su dvije intervencije na uklanjanju palih stabala na Begovini i u Dvorištima.

Pajićeva je rekla da su zbog snijega u kvaru dalekovodi i da nema struje u dijelu Istočnog Sarajeva, Kalinovika i Foče.

"Iz područnog odjeljenja Bileća dobili smo informaciju da je bez napajanja električnom energijom dalekovod Lađevići - Korita i kvar bi trebao biti uklonjen u toku dana. Bez napajanja električnom energijom je i dio dalekovoda `Luka`" dodala je Pajićeva.

