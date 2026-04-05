Drama na Spreči: Vatrogasci iz bujice spasili dvojicu mladića zarobljenih u kombiju

Prava životna drama odvijala se danas na lokalnom putu između Gračanice i Petrova, na dionici Miričina – Porječina, kada je nabujala rijeka Spreča zamalo odnijela dva mlada života.

Slađan Cvijanović i Aleksandar Artenić iz Petrova, koji su kombijem krenuli prema Lukavcu, našli su se u smrtnoj opasnosti nakon što ih je snažna bujica odvukla s kolovoza.

U mjestu Porječina, mladići su naišli na izlivenu vodu, vjerujući da će vozilo uspjeti savladati prepreku. Međutim, brza i duboka Spreča ubrzo je zahvatila kombi i počela ga nositi nizvodno.

Prema riječima očevidaca, situacija je izgledala bezizlazno jer je nabujala rijeka nosila sve pred sobom, a mladići su ostali zarobljeni u unutrašnjosti vozila.

Spas je stigao zahvaljujući prisebnosti mještanina Miričine koji je s druge strane obale uočio kombi u rijeci. Alarmirane su službe civilne zaštite, a akcija spašavanja organizovana je sa strane Gračanice.

Pripadnici Civilne zaštite Gračanica i vatrogasci Profesionalne vatrogasne jedinice (PVJ) stigli su na lice mjesta u rekordnom roku. U rizičnu operaciju čamcem su krenuli vatrogasci Mustafa Hasić i Sabahudin Nakić, uz pratnju operativca Hasana Hasića.

"Spreča je na ovom dijelu bila izuzetno brza i duboka. Držeći čamac užetom kako ga matica ne bi otela, uspjeli smo prići mladićima i evakuisati ih na sigurno, do mosta. Bili su u vidnom šoku i uplašeni, ali neizmjerno sretni što su izvučeni živi", izjavio je šef Službe CZ Gračanica, Mustafa Bajić, piše "Avaz".

Iako su na terenu bili i pripadnici CZ Petrovo, zbog nedostatka adekvatnog čamca i velike dubine vode, nisu mogli direktno prići ugroženom vozilu sa svoje strane obale. Ipak, koordinacija između službi Gračanice u Federaciji BiH i Petrova u Republici Srpskoj pokazala je visok nivo profesionalizma.

Šefovi civilnih zaštita obje opštine, Mustafa Bajić i Dragan Petković, istakli su da je njihova međusobna saradnja u kriznim situacijama primjer kako se spašavaju ljudski životi i materijalna dobra bez obzira na administrativne granice.