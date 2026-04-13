Klizište u Gračanici ugrožava porodičnu kuću: Potporni zid popustio pred zemljom

Klizište koje se aktiviralo u mjesnoj zajednici Dobrovci u Gračanici ugrožava jednu kuću, a potporni zid u njenoj blizini je oštećen, saopšteno je iz Uprave civilne zaštite Federacije BiH.

Iz federalne Uprave civilne zaštite navode da su u toku aktivnosti na zaustavljanju klizišta koje se pojavilo u groblju Kadić bašča u Gradačcu.

Štab Civilne zaštite sarajevske opštine Stari Grad svakodnevno osmatra teren na klizištima ugroženim područjima na lokalitetima Curine njive, Knjeginjac i Bistrički potok s ciljem provođenja pravovremenih mjera zaštite stanovnika i materijalnih dobara.

U donjem dijelu lokaliteta Curine njive i dalje je vidljivo osipanje zemlje, kao i slijeganje tla prema prvim stambenim kućama, ali nisu vidljive nove pukotine na terenu. Većih promjena nema ni na lokalitetu Knjeginjca.

Korito Bistričkog potoka u gornjem toku i dalje je zatrpano obrušenim kamenjem i stablima, ali nije uočen zastoj u protoku vode.