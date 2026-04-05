Aktivirana nova klizišta u Srpskoj: Neprohodni putevi kod Srebenice i oštećenja u Loparama

Na području Zvornika, Lopara i Srebrenice u posljednja 24 časa prijavljena je pojava novih klizišta kao posljedica višednevnih padavina, rečeno je danas Srni iz Republičke uprave civilne zaštite.

Prema riječima pomoćnika direktora Sektora za organizaciju, planiranje i obuku u toj upravi Biljane Pajić, na području grada Zvornika u toku jučerašnjeg dana aktivirala su se klizišta na lokalnom putu u mjestima Gornja Kamenica i Živkovina kod Tršića, te Snagovu, Čelopeku i Tabancima.

Pajićeva je navela da je u planu saniranje klizišta u Snagovu, Čelopeku i Tabancima.

Ona je dodala da su vodotoci Drine, Sapne, Hoče i Drinjače na području Zvornika u porastu usljed otapanja snijega u brdsko-planinskom području, ali su još u svojim koritima, dok je iz preventivnih razloga zatvoren parking uz korito rijeke Drine u gradu.

Prema informacijama Republičke uprave civilne zaštite prikupljenim jutros do 7.00 časova, na području opštine Ugljevik, nakon što su se prethodnih dana aktivirala stara klizišta, nije prijavljena pojava novih klizišta.

"Od policijske stanice Ugljevik dobili smo informaciju da je u mjestu Donja Trnova, na lokaciji Dobričića saobraćajnica prohodna nakon što se rijeka Janja povukla u korito", navela je Pajićeva.

Prema njenim riječima, službi civilne zaštite u Srebrenici protekle noći je prijavljeno aktiviranje klizišta u naselju Luka, koje ugrožava jedan stambeni i četiri prateća objekta.

"Aktivirana su i klizišta na lokalnom putu Bajramovići - Kutići u mjesnoj zajednici Viogor, tako da je taj putni pravac za sada neprohodan. Planirano je da se tokom popodnevnih sati uspostavi normalno odvijanje saobraćaja čišćenjem nanosa zemlje prouzrokovanom klizištem na ovom putnom pravcu", rekla je Pajićeva.

U srebreničkoj mjesnoj zajednici Gostilj, naselje Soloćuša, obrušilo se stablo u manji vodotok koji se izlio na pašnjak i dio oranice, ali je angažovanjem građevinske mehanizacije ponovo vraćen u korito.

Pajićeva je navela da je usljed začepljenja propusta na regionalnom putnom pravcu Bratunac-Srebrenica došlo do djelimičnog izlivanja vode na kolovoznu traku.

"Iako lokalni vodotoci imaju relativno visok nivo, za sada ne prijeti opasnost od izlivanja, osim ako zbog najavljenog porasta temperature vazduha ne bude naglog topljenja snijega u brdsko-planinskim dijelovima opštine, što bi moglo dovesti do izlivanja i plavljenja priobalnog područja", upozorila je Pajićeva.

Prema njenim riječima, pored već aktiviranih klizišta, u opštini Lopare pojavilo se i novo klizište koje je izazvalo odron puta u dužini 10 metara u mjestu Jablanica, zaselak Petrići.

Pajićeva je dodala da se na području Lopara i dalje otežano saobraća na pojedinim kraćim dionicama zbog vode koja se zadržala na kolovozu.

Na području Šekovića usljed topljenja snijega naglo je porastao nivo bujičnih vodotoka i rijeke Drinjače.

"Drinjača je trenutno u koritu, koji je regulisan kroz gradsko naselje, tako da nema opasnosti od izlivanja u gradskom području, ali se ona izlila u plavnom području mjesne zajednice Željeznik, lokacija Savića Polje uz regionalni put Caparde - Šekovići, gdje saobraćajnica nije ugrožena", navela je Pajićeva.

Ona je dodala da se Drinjača izlila i na lokacijama Dobrića Polje, Selišta Polje i Samardžići, takođe u mjesnoj zajednici Željeznik, ali ne ugrožava ni stanovništvo ni stambene objekte.

"U opštini Petrovo vodostaj rijeke Spreče je u laganom porastu, ali nema ugroženih domaćinstava, osim zaplavljenih dvorišta u četiri domaćinstva. Zaplavljeno je i oko 200 hektara poljoprivrednog zemljište uz rijeku Spreču", rekla je Pajićeva, podsjećajući da klizište u mjesnoj zajednici Kakmuž ne ugrožava stanovništvo.

Vodostaj rijeke Bosne na području Modriče je u opadanju i ispod je kote redovne odbrane od poplava.

"Pojavio se veći broj klizišta, ali nema ugroženih domaćinstava. U mjesnim zajednicama Tolisa i Krčevljani prekinute su putne komunikacije na tri mjesta, a saobraćaj je usmjeren na alternativne puteve", navela je Pajićeva.

U opštini Teslić vodostaj rijeke Usore je u blagom porastu i ispod je kote redovne odbrane od poplava, a u mjesnim zajednicama Čečava i Vrela pojavilo se nekoliko klizišta, ali stanovništvo nije ugroženo.

Prema riječima Pajićeve, odluka o proglašenju vanredne situacije u 20 mjesnih zajednica grada Banjaluke i dalje je na snazi.

"Na području Prijedora pješački most kod splava na rijeci Sani svojom konstrukcijom zadržava smeće i drveće koje donosi rijeka i na taj način usporava protok. U ovakvoj situaciji stvara se veliki pritisak na konstrukciju koja je jednim dijelom u vodi", istakla je Pajićeva.