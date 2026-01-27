logo
Klizište usmrtilo 23 vojnika: Stravična tragedija u Indoneziji

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Dvadeset i troje marinaca poginulo je, a 42 osobe se i dalje vode kao nestale nakon klizišta u selu Pasir Langu, regija Bandung Barat, na zapadu indonežanskog ostrva Java.

Klizište usmrtilo 23 osobe u Indoneziji Izvor: Jianghaistudio/Shutterstock

Dvadeset i troje vojnika zarobljenih u klizištima poginulo je na zapadu indonežanskog ostrva Java, saopštio je portparol mornarice. Klizište se dogodilo u selu Pasir Langu u regionu Bandung Barat rano u subotu, nakon obilnih kiša koje su počele dan ranije.

Selo se nalazi u brdovitom području pokrajine, oko 100 kilometara jugoistočno od glavnog grada Indonezije, Džakarte. Dvadeset i tri marinca zarobljena su pod masom zemlje tokom vojne vežbe u subotu, rekao je kontraadmiral Tungul, portparol mornarice.

"Do incidenta je došlo zbog ekstremnih vremenskih uslova i obilnih padavina, koje su izazvale klizište na mestu obuke", rekao je Tunggul.

Potraga za nestalima u punom jeku

Do utorka popodne broj poginulih u klizištima porastao je sa prethodnih 17 na 20, dok se 42 osobe i dalje vode kao nestale, rekao je Abdul Muhari, portparol indonežanske Agencije za reagovanje u vanrednim situacijama.

Još uveijk nije jasno da li su vojnici među onima koje je agencija proglasila mrtvima ili se vode odvojeno. Najmanje 800 spasilaca, pripadnika vojske i policije, zajedno sa devet bagera, angažovano je u potrazi za nestalim osobama. Muhari je naveo da je 685 stanovnika pogođenog sela evakuisano u objekte lokalne samouprave.

Klizište se dogodilo tokom vrhunca kišne sezone na ostrvu Java, prenosi Index. Poplave su prošle nedjelje pogodile više dijelova Indonezije, uključujući Džakartu i pojedine gradove u zapadnoj i centralnoj Javi. Ova katastrofa dogodila se samo dva meseca nakon što su poplave i klizišta, izazvani ciklonom na ostrvu Sumatra, usmrtili 1.200 ljudi, uništili domove i raselili više od milion stanovnika. 

Tagovi

Indonezija klizište nesreća

