logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trka za život: Vozač za dlaku izbjegao smrt, snimio trenutak kada je klizište progutalo kamione (VIDEO)

Trka za život: Vozač za dlaku izbjegao smrt, snimio trenutak kada je klizište progutalo kamione (VIDEO)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Dramatični videosnimak zabilježio je zastrašujući trenutak u kojem je veliko sekundarno klizište pogodilo rudnik nikla u Indoneziji. Snimak se pojavio u trenutku kada se Indonezija suočava sa širom humanitarnom krizom uzrokovanom neprestanim monsunskim kišama.

Indonezija: Vozač iskače iz kabine dok klizište guta sve pred sobom Izvor: Screenshot

Viralni video u trajanju od jednog minuta i 14 sekundi, snimljen iz kabine teške građevinske mašine, nudi potresan pogled na katastrofu iz prvog lica. Na snimku se vidi kako talas zemlje i krhotina uz huk prolazi kroz lokalitet, prevrćući tešku mehanizaciju kao igračke.

Bjekstvo u posljednjoj sekundi

U trenutku kada tlo počinje snažno da podrhtava, vozač je snimljen kako užurbano otkopčava pojas i iskače iz kabine. Izvan vozila, nekolicina rudara trčala je pokušavajući da spasi živote dok se padina iznad njih pretvarala u brzu "rijeku" blata i stijena. Trenutak kasnije, drugi veliki kamion u blizini silovito je odguran i prevrnut na stranu prije nego što je cijelo područje progutao gusti oblak prašine i zemlje.


Incident se dogodio na lokaciji rudnika nikla kompanije PT Mega Haltim Mineral (MHM) u provinciji Sjeverni Maluku. Prema trenutnim informacijama, nema zvanične potvrde o žrtvama u ovom konkretnom incidentu sa snimka.

Ovi dramatični prizori dolaze usred niza smrtonosnih klizišta širom Indonezije izazvanih neprestanim teškim padavinama. Prema izvještaju Rojtersa, najmanje 34 osobe su poginule, dok se 32 i dalje vode kao nestale nakon što je ranije ove sedmice veliko klizište pogodilo selo Pasir Langu u regiji Bandung Barat na Zapadnoj Javi.

Spasilačke operacije na Javi otežava kiša koja ne prestaje, uprkos tome što je na terenu angažovano više od 800 pripadnika vojske, policije i spasilačkih službi sa devet bagera. Među pogođenima je i 14-godišnji Muhamed Rifal Firmansjah, čiji su roditelji pronađeni mrtvi, dok se za njegovim bratom i dalje traga. Rifal je za tragediju saznao od rođaka dok se nalazio u internatu udaljenom 50 kilometara od doma.

Indonezija je tokom sezone monsuna izrazito podložna klizištima, naročito u brdovitim predjelima i rudarskim zonama gdje dugotrajne padavine destabilizuju tlo, često sa katastrofalnim posljedicama.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Indonezija klizište vozač

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ