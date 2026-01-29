Trka za život: Vozač za dlaku izbjegao smrt, snimio trenutak kada je klizište progutalo kamione (VIDEO)

Dramatični videosnimak zabilježio je zastrašujući trenutak u kojem je veliko sekundarno klizište pogodilo rudnik nikla u Indoneziji. Snimak se pojavio u trenutku kada se Indonezija suočava sa širom humanitarnom krizom uzrokovanom neprestanim monsunskim kišama.

Izvor: Screenshot

Viralni video u trajanju od jednog minuta i 14 sekundi, snimljen iz kabine teške građevinske mašine, nudi potresan pogled na katastrofu iz prvog lica. Na snimku se vidi kako talas zemlje i krhotina uz huk prolazi kroz lokalitet, prevrćući tešku mehanizaciju kao igračke.

Bjekstvo u posljednjoj sekundi

U trenutku kada tlo počinje snažno da podrhtava, vozač je snimljen kako užurbano otkopčava pojas i iskače iz kabine. Izvan vozila, nekolicina rudara trčala je pokušavajući da spasi živote dok se padina iznad njih pretvarala u brzu "rijeku" blata i stijena. Trenutak kasnije, drugi veliki kamion u blizini silovito je odguran i prevrnut na stranu prije nego što je cijelo područje progutao gusti oblak prašine i zemlje.

Incident se dogodio na lokaciji rudnika nikla kompanije PT Mega Haltim Mineral (MHM) u provinciji Sjeverni Maluku. Prema trenutnim informacijama, nema zvanične potvrde o žrtvama u ovom konkretnom incidentu sa snimka.

Ovi dramatični prizori dolaze usred niza smrtonosnih klizišta širom Indonezije izazvanih neprestanim teškim padavinama. Prema izvještaju Rojtersa, najmanje 34 osobe su poginule, dok se 32 i dalje vode kao nestale nakon što je ranije ove sedmice veliko klizište pogodilo selo Pasir Langu u regiji Bandung Barat na Zapadnoj Javi.

Spasilačke operacije na Javi otežava kiša koja ne prestaje, uprkos tome što je na terenu angažovano više od 800 pripadnika vojske, policije i spasilačkih službi sa devet bagera. Među pogođenima je i 14-godišnji Muhamed Rifal Firmansjah, čiji su roditelji pronađeni mrtvi, dok se za njegovim bratom i dalje traga. Rifal je za tragediju saznao od rođaka dok se nalazio u internatu udaljenom 50 kilometara od doma.

Indonezija je tokom sezone monsuna izrazito podložna klizištima, naročito u brdovitim predjelima i rudarskim zonama gdje dugotrajne padavine destabilizuju tlo, često sa katastrofalnim posljedicama.