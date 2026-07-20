Mladi matematičari iz BiH među najboljima na svijetu: Osvojili četiri medalje u Šangaju

Bosna i Hercegovina ostvarila je izuzetan rezultat na 67. Internacionalnoj matematičkoj olimpijadi (IMO), najprestižnijem svjetskom takmičenju iz matematike, osvojivši jednu zlatnu, dvije srebrne i jednu bronzanu medalju, uz dvije pohvale.

Izvor: Udruženje matematičara Kantona Sarajevo

Najsjajnije odličje osvojio je Vuk Janković, kojem je ovo treća zlatna medalja na IMO, čime se svrstao među najuspješnije takmičare u istoriji ovog prestižnog takmičenja. Vuk je završio treći razred srednje škole, što znači da će imati priliku da Bosnu i Hercegovinu predstavlja i naredne godine.

Srebrne medalje osvojili su Andrej Krčmar i Adnan Osmić. Krčmar je nastup na IMO završio sa jednom zlatnom i tri srebrne medalje, čime je postao drugi najuspješniji takmičar u istoriji BiH, odmah iza Vuka Jankovića. Osmiću je ovo drugo uzastopno srebro na IMO, nakon što je 2024. godine osvojio bronzanu medalju.

Bronzanu medalju osvojio je Harun Memić, kojem je samo jedan bod nedostajao za srebro. Harun je ponovio prošlogodišnji uspjeh, a kao najmlađi član ekipe ima pravo nastupa i narednih godina.

Pohvale su pripale Anji Tešević i Amili Pašić, pri čemu je Anji samo jedan bod nedostajao za bronzanu medalju.

Na ovogodišnjoj Olimpijadi u Šangaju Bosna i Hercegovina je ekipno zauzela 32. mjesto među 117 država, čime je nastavljen niz odličnih rezultata domaćih matematičara. Ovo je šesta uzastopna godina da se BiH plasira među 40 najboljih reprezentacija svijeta.

Prvo mjesto osvojila je Kina, drugo Sjedinjene Američke Države, a treće Rusija. Od zemalja regiona Srbija je zauzela 31. mjesto, dok je Hrvatska bila 48.

Lideri bh. tima bili su nekadašnji olimpijci Amar Kurić i Tijana Babić. Iz organizacije su istakli da su svi članovi ekipe godinama pohađali Školu matematike za nadarene učenike i matematičke kampove, što je doprinijelo kontinuitetu vrhunskih rezultata na međunarodnim takmičenjima.

Odlazak reprezentacije na Olimpijadu finansijski su podržali Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, Republički pedagoški zavod Republike Srpske, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i premijer Kantona Sarajevo.

(Mondo)