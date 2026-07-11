Bronza za Trebinjca na Olimpijadi iz fizike, Banjalučanin nagrađen pohvalom

Učenik trećeg razreda Gimnazije "Jovan Dučić" iz Trebinja Vuk Janković osvojio je bronzanu medalju na 56. Međunarodnoj olimpijadi iz fizike, koja je završena u Bukaramangi u Kolumbiji.

Izvor: Društvo fizičara FBiH

Na istom prestižnom takmičenju pohvalu je osvojio i Stefan Maletić, učenik trećeg razreda Gimnazije Banjaluka.

Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjoj olimpijadi predstavljali su Bakir Širbegović i Alen Avdibegović iz Druge gimnazije Sarajevo, Samel Ribić iz Treće gimnazije Sarajevo, te Vuk Janković i Stefan Maletić iz Republike Srpske.

Vođe ekipe bili su Majra Šišić Čaluk i magistar Bojan Kovačević sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.

Na 56. Međunarodnoj olimpijadi iz fizike učestvovao je 381 učenik iz cijelog svijeta, koji su se nadmetali u rješavanju zahtjevnih teorijskih i eksperimentalnih zadataka. Takmičenje važi za najstarije i jedno od najprestižnijih međunarodnih nadmetanja srednjoškolaca iz fizike.

Bosna i Hercegovina na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike učestvuje od 1996. godine, nastavljajući tradiciju nekadašnje Jugoslavije, koja je bila među učesnicima od samog osnivanja ovog takmičenja.