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Bronza za Trebinjca na Olimpijadi iz fizike, Banjalučanin nagrađen pohvalom

Bronza za Trebinjca na Olimpijadi iz fizike, Banjalučanin nagrađen pohvalom

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Učenik trećeg razreda Gimnazije "Jovan Dučić" iz Trebinja Vuk Janković osvojio je bronzanu medalju na 56. Međunarodnoj olimpijadi iz fizike, koja je završena u Bukaramangi u Kolumbiji.

Vuk Janković osvojio bronzu na takmičenju iz fizike u Kolumbiji Izvor: Društvo fizičara FBiH

Na istom prestižnom takmičenju pohvalu je osvojio i Stefan Maletić, učenik trećeg razreda Gimnazije Banjaluka.

Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjoj olimpijadi predstavljali su Bakir Širbegović i Alen Avdibegović iz Druge gimnazije Sarajevo, Samel Ribić iz Treće gimnazije Sarajevo, te Vuk Janković i Stefan Maletić iz Republike Srpske.

Vođe ekipe bili su Majra Šišić Čaluk i magistar Bojan Kovačević sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.

Na 56. Međunarodnoj olimpijadi iz fizike učestvovao je 381 učenik iz cijelog svijeta, koji su se nadmetali u rješavanju zahtjevnih teorijskih i eksperimentalnih zadataka. Takmičenje važi za najstarije i jedno od najprestižnijih međunarodnih nadmetanja srednjoškolaca iz fizike.

Bosna i Hercegovina na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike učestvuje od 1996. godine, nastavljajući tradiciju nekadašnje Jugoslavije, koja je bila među učesnicima od samog osnivanja ovog takmičenja.

Tagovi

fizika takmičenje

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