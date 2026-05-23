Incidenti nakon protesta u Beogradu: Sukobi s policijom na više mjesta, letjele baklje (Video)

Nakon završetka studentskog protesta na Slaviji večeras su izbili incidenti u centru Beograda, gdje je došlo do sukoba pojedinaca sa policijom, prenijeli su beogradski mediji.

Izvor: Fonet

Prema navodima rnovinara, u Ulici kralja Milana na policiju su bačene baklje, petarde i topovski udari, nakon čega je policija pojačala kordone i počela da potiskuje grupu koja je napadala pripadnike bezbjednosnih snaga.

Jake policijske snage zatvorile su prilaz Pionirskom parku iz pravca Takovske ulice kako bi spriječile moguće sukobe između građana koji su se vraćali sa protesta i pristalica vladajuće stranke.

U jednom trenutku pripadnici Žandarmerije intervenisali su protiv osoba koje su bacale pirotehnička sredstva, a prema navodima medija bilo je i privedenih.

Policija je intervenisala na više lokacija, uključujući Takovsku ulicu, Bulevar kralja Aleksandra i Ulicu kralja Milana.

Kod Londona i preko puta Studentskog kulturnog centra pojedini građani postavljali su barikade prevrtanjem kontejnera i kanti za smeće, dok je jedan kontejner zapaljen.

Na uglu ulica Kralja Milana i Resavske jedna grupa demonstranata bacala je flaše i baklje prema policiji, koja je stajala u kordonu sa podignutim štitovima.

Prema navodima FoNeta, kod Cvetnog trga bačen je suzavac dok je policija potiskivala građane prema Slaviji.

Veliki broj pripadnika Policijske brigade i Žandarmerije raspoređen je u centru grada.

Studentski protest na Slaviji zvanično je završen oko 20 časova, ali su ubrzo nakon toga maskirane osobe počele da izazivaju incidente bacanjem petardi, baklji i topovskih udara na policiju.

Nekoliko vozila Žandarmerije prethodno je stiglo do Slavije, ali su se nakon razgovora sa studentima povukli, pošto im je rečeno da su studenti ostali na trgu kako bi uklonili binu nakon protesta.