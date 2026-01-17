logo
Novosadski studenti traže lustraciju: "To nije osveta, već zaštita države od zloupotreba"

Autor Dušan Volaš Izvor RTS Izvor Fonet
0

Studenti u Novom Sadu večeras su na Trgu slobode organizovali protest najavljujući, kako kaži, novu etapu studentskog pokreta. Poručuju da su pobjedu raspisali 28. decembra, prilikom prikupljanja potpisa, a da sada otkrivaju šta ona znači.

Protest studenti Novi Sad Izvor: Fonet

Studenti su na početku protesta pod nazivom "Šta znači pobeda" poručili da "pobeda nije krajnji cilj, već skup procesa koji svi zajedno moramo da sprovedemo kako bismo živjeli u pravičnom društvu, koje ne poznaje korupciju, već odgovornost".

Poručuju da ovim okupljanjem započinje nova etapa u razvoju čitavog studentskog pokreta.

Univerzitetska profesorka Jelena Kleut rekla je da su studenti prije više od godinu dana obnovili nadu da je moguće da Srbija bude drugačija zemlja. "Ovaj režim, međutim, ne oprašta nadu", rekla je Kleut, koja nije izabrana u zvanje redovnog profesora na Filozofskom fakultetu, iako je ispunjavala sve kriterijume.

Kao dvije tačke programa, navode lustraciju i zakon o porijeklu imovine.

Kako je rečeno, lustracija je neophodna kako bi se utvrdila lična odgovornost funkcionera koji su zloupotrebljavali vlast i kršili ljudska prava. Više puta je ukazano na to da lustracija nije osveta, već zaštita države od ponavljanja zloupotreba.

Ovo je prvi studentski skup poslije decembarskog prikupljanja potpisa u akciji "Raspiši pobedu", i prvi skup u Novom Sadu u organizaciji studenata poslije komemorativnog skupa održanog 1. novembra.

Novosadski studenti su kao naredni korak najavili da će po Vojvodini organizovati tribine, kako bi sa građanima razgovarali o lokalnim problemima, pozivajući ih da prate njihove stranice na društvenim mrežama.

Studenti su pozvali na novi skup u Beogradu 27. januara, kako bi se obilježio Savindan i razgovaralo o značaju i važnosti obrazovanja.

