Policija uhapsila profesora u Novom Sadu: Učenicima puštao filmove za odrasle na časovima

Nastavnik srednje škole u Novom Sadu osumnjičen je da je učenicima puštao filmove za odrasle.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su B. B. (60) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično djelo prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloljetnih lica za pornografiju.

Sumnja se da je, kao profesor srednje škole, učenicima prikazivao na računaru snimke pornografske sadržine. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.

