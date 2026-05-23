Kumrovec: Hiljade ljudi na obilježavanju Dana mladosti i rođendana Josipa Broza Tita

Hiljade posjetilaca okupilo se danas u Kumrovcu na manifestaciji "Dan mladosti i radosti", koja se tradicionalno održava povodom 25. maja, nekadašnjeg Dana mladosti i rođendana Josipa Broza Tita.

Sa skupa su upućene poruke o značaju antifašizma, očuvanju istorijskog nasljeđa bivše SFRJ i ulozi koju je Tito imao u jugoslovenskoj istoriji, piše HINA.

Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin rekao je da nisu zaboravljene vrijednosti na kojima je Tito okupljao narode i narodnosti bivše Jugoslavije.

"Danas ima onih koji mu prebacuju razne negativne stvari, pa čak i da je bio diktator ili da je vodio totalitarni režim. To je pokušaj izjednačavanja samoupravnog socijalizma s režimima koji su zaista bili totalitarni. Mi to ne možemo prihvatiti", izjavio je Habulin.

Bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić upozorio je na, kako je naveo, sve češće iskrivljavanje istorije i naglasio važnost očuvanja antifašističkih vrijednosti.

"To je dijelom i krivica našeg školskog sistema. Ako se djetetu već u osnovnoj školi počne govoriti neistina, onda će se kasnije pojavljivati na utakmicama uz pjesme koje su neprihvatljive", rekao je Mesić.

Dodao je da mnogi mladi prihvataju takve poruke jer ne razumiju istorijski kontekst vremena u kojem je Tito djelovao.

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar poručio je da manifestacija i dalje ima snažnu simboliku i da okuplja ljude različitih stavova.

"Svako ima pravo na svoje razmišljanje i svoj stav, pa i onda kada je on istorijski netačan ili nostalgičan. To je pravo na izbor, ali niko nema pravo remetiti mir nama koji živimo u Zagorju, kao ni svim posjetiocima koji danas dolaze ovdje", rekao je Kolar.

Na obilježavanje Dana mladosti došao je i predsjednik Autohtone-Hrvatske stranke prava Dražen Keleminec, koji je na društvenim mrežama objavio da je stigao da "dočeka bandu komunističku".

Keleminec i članovi njegove stranke i ranije su organizovali proteste na skupovima antifašističkog karaktera. Tokom okupljanja na Trnjanskim kresovima 9. maja nosili su transparente sa porukama "Ne damo vam Hrvatsku, bando komunistička" i "Zapamtite Vukovar", uz povike upućene predstavnicima gradske vlasti i stranke Možemo.

Tom prilikom upućene su i poruke saborskoj zastupnici Daliji Orešković, dok su članovi A-HSP-a ranije protestovali i ispred stana predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića, kao i ispred porodične kuće novinara i pisca Borisa Dežulovića u Splitu.

