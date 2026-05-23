logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Francuska zabranila ulazak Itamaru Ben-Gviru zbog postupanja prema aktivistima za Gazu

Francuska zabranila ulazak Itamaru Ben-Gviru zbog postupanja prema aktivistima za Gazu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Francuska je zabranila ulazak izraelskom ministru Itamaru Ben-Gviru nakon objavljivanja snimka na kojem su aktivisti humanitarne flotile za Gazu ponižavani i vezani.

Francuska zabranila ulazak izraelskom ministru Ben-Gviru Izvor: Fotogramma / Zuma Press / Profimedia

Izraelskom ministru za nacionalnu bezbjednost Itamaru Ben-Gviru zabranjen je ulazak u Francusku, saopštio je danas francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro.

Baro je na društvenoj mreži "Iks" naveo da je odluka donesena zbog neprihvatljivih akcija Ben-Gvira u vezi sa aktivistima humanitarne flotile za Gazu "Sumud" koje su privele izraelske vlasti.

Izraelski ministar objavio je ove sedmice video na kojem je prikazano kako su strani aktivisti, uključujući francuske državljane, ponižavani i natjerani da kleče vezanih ruku.

Francuske vlasti su ranije pozvale izraelskog ambasadora da bi protestovale zbog postupaka koje su opisale kao neprihvatljive.

NJegovi potezi izazvali su međunarodno negodovanje i osude, kao i kritike unutar izraelske Vlade.

Brodovi globalne flotile "Sumud" isplovili su u četvrtak, 21. maja, sa juga Turske treći put, nakon što je Izrael prethodne misije presreo u međunarodnim vodama.

Globalna "Sumud" flotila saopštila je juče da je svih 50 brodova iz flotile presretnuto u istočnom Mediteranu, kao i da je privedeno 428 učesnika iz više od 40 zemalja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Francuska Izrael zabrana ministar

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ