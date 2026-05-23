Kresojević: Mali preduzetnici rade pola mjeseca za državu i režije

Kresojević najavio inicijativu za rasterećenje male privrede.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Poslanik PDP/PSS u Narodnoj skupštini Republike Srpske Bojan Kresojević izjavio je da je, prema njegovim tvrdnjama, u prva tri mjeseca ove godine u Banjaluci zatvoreno više od 200 preduzetničkih radnji, dok je u cijeloj Republici Srpskoj taj broj premašio 600.

Kresojević tvrdi da je Banjaluka tokom prošle godine ostala bez oko 1.000 preduzetničkih radnji, ocijenivši da to nije predstavljalo alarm za vlast Republike Srpske.

"Vlada Republike Srpske preko svojih poreskih diktata u prva tri mjeseca zatvorila je samo u Banjaluci preko 200 preduzetničkih radnji. U cijeloj republici taj broj iznosi više od 600. Banjaluka je u prošloj godini ostala bez hiljadu preduzetničkih radnji. To za premijera i ministre nije bio alarm", naveo je Kresojević.

On je optužio vlast da budžet puni povećanjem opterećenja za male preduzetnike.

"Ova vlast je odlučila da budžet puni preko malih preduzetnika i povećala poreze i doprinose kako bi prikupila 30 miliona maraka, što Serdarov potroši za jedan mjesec", rekao je Kresojević.

Najavio je da će kao član Odbora za privredu Narodne skupštine Republike Srpske tražiti da to tijelo pokrene inicijative za rasterećenje male privrede.

Među predloženim mjerama naveo je smanjenje osnovice za poreze i doprinose preduzetnicima, ukidanje doprinosa za PIO preduzetnicima sa dopunskom djelatnošću, omogućavanje statusa malog preduzetnika za dizajnere, računovođe i druge djelatnosti, kao i poresko rasterećenje starih zanata.

"Kako sada stvari stoje mali preduzetnici rade pola mjeseca za državu i režijske troškove", poručio je Kresojević.

Dodao je da stabilnost privrede ne zavisi samo od velikih kompanija, već i od stanja u sektoru male privrede.

"Stabilnost privrede ne zavisi samo od snage velikih kompanija, već i od zdravlja male privrede", zaključio je Kresojević.