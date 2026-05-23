Energetsko i infrastrukturno povezivanje: Đuro Macut najavio novi pravac gasovoda i obnovu pruge do Višegrada

Premijer Srbije Đuro Macut najavio je u Trebinju proširenje gasne konekcije sa Republikom Srpskom i revitalizaciju pruge Mokra Gora - Višegrad prije 2028. godine.

Izvor: Fonet, Zoran Mrđa

Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je u Trebinju da je gasna konekcija Srbije i Republike Srpske izuzetno važna i istakao da očekuje da će na sastanku početkom juna u Tuzli biti definisana mogućnost da se predviđenih 1,2 milijardi metara kubnih na godišnjem nivou koriguje sa novim pravcem koji će iznositi oko 60 kilometara.

"To bi bilo povezivanje našeg terminala u Batajnici prema granici sa Republikom Srpskom i na taj način bi se omogućilo da novi gasovod, sa recimo dve kompresorske stanice poveća mogućnost prilaska gasa ka Republici Srpskoj, što je svakako veliki značaj za dalji ekonomski razvoj", rekao je Macut nakon sastanka sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem.

Naglasio je da je ovo pitanje jedan od prioriteta u narednom periodu.

Govoreći o željeznici, Macut je naveo da je na Srbiji da riješi revitalizaciju dionice željezničke pruge od Mokre Gore do Višegrada što će, kada bude realizovano, vratiti značaj Višegradu i biti od velike važnosti za taj kraj.

Macut se nada daće proces revitalizacije početi i prije 2028. godine.

"Možda će to biti moguće i od 2027. godine, ali o tome ćemo razgovarati u Banjaluci", rekao je on i dodao da se to provjerava.

Macut je rekao da slijede razgovori o saradnji i povezivanju naučnih zajednica Srbije i Republike Srpske kroz specifično organizovanje u vidu konkurisanja i lakšeg i bržeg prilaska fondovima koji mnogo znači za razvoj naučnog podmlatka i podržavanje nauke u Srpskoj.

"Naravno to je jedan od širih konteksta saradnje prema našim posebnim paralelnim vezama", rekao je on.

Macut je na kraju zajedničke konferencije za novinare rekao da je ovo samo jedna najava onoga što će biti ostvareno uskoro i naglasio da se raduje novim i dobrim vijestima na sastanku dvije vlade u Banjaluci 23. juna.