Minić: Za 15 dana moraju početi radovi na putu Foča - Tjentište

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da se u roku od 15 dana mora pokrenuti radovi na putu Foča-Tjentište bez obzira na sve probleme koje imaju.

Minić je ukazao na određene tehničke probleme kada su u pitanju neki stećci na koje se naišlo i da je uputio resornog ministra Zorana Stevanović u Foču.

On je dodao da je izvođača radova već obavijestio da će mu biti obračunati penali i da je od ministra tražio da se u roku od 15 dana mora pokrenuti nastavak izgradnje te dionice, naglasivši da sredstva stoje dvije godine.

Minić je naveo da će do kraja maja biti objavljen i tender za put Foča-Šćepan Polje, koji je veoma bitan.

"Zadužio sam ministra Stevanovića da, kad je u pitanju put Foča-Sarajevo, da obiđe sve radove vezane za Bistricu, a od nadležnih institucija sam tražio da mi dostave izvještaj u smislu postavljanja šipova i vremena otkako ne funkcioniše putna traka koja je puštena prije sedam dana, a izgleda veoma loše", rekao je Minić.

On je istakao da će sve ono što je u ingerenciji Vlade Republike Srpske biti pokrenuto.

