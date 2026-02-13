Tender do 15. marta za dionicu Foča – Šćepan Polje: Vrijednost projekta oko 180 miliona KM

Do 15. marta biće raspisan tender za radove na dionici puta Foča – Šćepan Polje, jednoj od najlošijih saobraćajnica u Bosni i Hercegovini, iako predstavlja ključni međunarodni pravac koji povezuje BiH sa Crnom Gorom.

Izvor: BHRT/YouTube/screenshot

Vršilac dužnosti direktora preduzeća “Putevi Republike Srpske”, Miroslav Janković, istakao je da je riječ o kompleksnom i kapitalnom projektu procijenjene vrijednosti od oko 91 milion evra (oko 180 miliona KM).

„Dionica je geološki zahtjevna i duga nešto manje od 14 kilometara. Izgradnja će zahtijevati više mostova, vijadukata, potpornih zidova i drugih infrastrukturnih objekata. Predviđeni rok za realizaciju projekta i izvođenje radova je četiri godine“, rekao je Janković.

Dionica Foča – Šćepan Polje godinama važi za jednu od najkritičnijih saobraćajnica u zemlji, uprkos činjenici da predstavlja ključnu vezu na pravcu Sarajevo – Podgorica.

Janković je najavio i nastavak ulaganja u putnu infrastrukturu širom Republike Srpske.

„Uskoro će biti raspisan tender za rehabilitaciju više putnih pravaca, uključujući dionice Banja Luka – Kotor Varoš, Konjević Polje – Bratunac, kao i izgradnju treće trake u mjestu Žegulja, na pravcu od Stoca prema Ljubinju.“

Takođe je podsjetio da su u toku radovi na sanaciji oštećenih mostova na magistralnom putu Rogatica – Ustiprača, s ciljem povećanja sigurnosti saobraćaja, prema izjavi za Srnu, prenesenoj na stranici Ministarstva saobraćaja i veza RS.