Iz HE "Bistrica" prihvatili odgovornost za oštećenje puta Trnovo - Foča, Bodiroga objavio snimak alternativnog pravca

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Izvođači radova na Hidroelektrani "Bistrica" prihvatili su odgovornost za oštećenje magistralnog puta Trnovo – Foča i obavijestili Vladu Republike Srpske da će odmah započeti sanaciju štete, potvrdio je premijer Savo Minić.

Zatvoren put trnovo foča, alternativni put u katastrofalnom stanju Izvor: BHRT/YouTube/screenshot

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas u Banjaluci da je nesporno utvrđeno da su radovi na Hidroelektrani "Bistrica" doveli do ozbiljnog oštećenja putne infrastrukture na pravcu Trnovo – Foča.

"U toku je procedura koja podrazumijeva zvanično obavještavanje izvođača radova. Oštećenje puta je evidentno, a izvođači su prihvatili odgovornost i već su nas obavijestili da odmah kreću u sanaciju", rekao je Minić novinarima.

On je naveo da će Vlada Republike Srpske, u saradnji sa javnim preduzećem "Putevi Republike Srpske", obezbijediti alternativni pravac za putnička vozila, dok će se teretni saobraćaj u narednom periodu preusmjeravati preko Rogatice.

Magistralni put Trnovo – Miljevina – Foča od juče je zatvoren za sav saobraćaj zbog ozbiljno ugrožene bezbjednosti učesnika u saobraćaju. Razlog zatvaranja je katastrofalno stanje mosta na rijeci Bistrici, koje je, prema dostupnim informacijama, posljedica klizišta izazvanog radovima na izgradnji hidroelektrane.

U međuvremenu, šef Kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ognjen Bodiroga objavio je na društvenim mrežama video-snimak alternativnog putnog pravca Foča – Kalinovik – Trnovo, upozoravajući na njegovo izuzetno loše stanje.

Na snimku se vidi da je alternativna saobraćajnica u veoma lošem stanju, sa brojnim oštećenjima koja dodatno otežavaju kretanje vozila.

"Pozivam aktuelnu vlast u Republici Srpskoj i Foči da se provozaju ovim putem, ali svojim privatnim automobilima. Svima koji planiraju koristiti ovaj pravac savjetujem da to čine isključivo terenskim vozilima", poručio je Bodiroga.

