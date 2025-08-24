logo
Saobraćajna nesreća kod Trnova: Jedna osoba poginula, tri povrijeđene

Saobraćajna nesreća kod Trnova: Jedna osoba poginula, tri povrijeđene

Autor Dušan Volaš
0

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se u nedjelju uveče dogodila u mjestu Dujmovići, opština Trnovo, jedna osoba je poginula, dok su tri povrijeđene.

Saobraćajna nezgoda - ilustracija Izvor: Shutterstock

Prema informacijama iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, nesreća se dogodila kada je vozač izgubio kontrolu nad vozilom koje se potom prevrnulo.

"Jedno lice je smrtno stradalo na licu mjesta, dok su tri lica zadobila tjelesne povrede", potvrđeno je iz MUP-a KS.

Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici i ekipe hitne pomoći. Uviđaj je u toku, a nakon njegovog završetka biće poznate sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije, prenose sarajevski mediji.

