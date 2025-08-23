U akciji spašavanja učestvovalo osam helikoptera: Petoro turista poginulo u autobuskoj nesreći u Njujorku

Petoro turista poginulo je u autobuskoj nesreći u američkoj saveznoj državi NJujork do koje je došlo zbog nepažnje vozača.

Nesreća se dogodila 40 kilometara istočno od Bafala, dok su se turisti vraćali u NJujork nakon posjete Nijagarinim vodopadima.

Putnici u autobusu su bili turisti indijskog, kineskog i filipinskog porijekla, saopštile su vlasti.

"Vjeruje se da je vozač u jednom trenutku bio rasejan, da je izgubio kontrolu i napravio pogrešno skretanje što je dovelo do nesreće", rekao je komandant policije države Njujork Andre Rej.

Američki mediji javljaju da su trenutku nesreće u autobusu bile 54 osobe i da nije poginulo nijedno dijete kako je to prethodno navedeno u policijskim izvještajima.

"Šest kineskih državljana bilo je u autobusu. Petoro je zbrinuto zbog lakših povreda i otpušteno kući, dok je šesti operisan", saopštila je kineska državna televizija CCTV, pozivajući se na kineski konzulat u NJujorku.

U akciji spasavanja je učestvovalo osam helikoptera, rekla je za AFP Margaret Ferentino, predsjednik "Mersi Flajta", neprofitne organizacije koja pruža usluge vazdušne hitne pomoći.

Guverner države NJujork Keti Hočul rekla je da njen tim koordiniše sa državnom policijom i lokalnim zvaničnicima koji rade na spasavanju i pružanju pomoći žrtvama nesreće.

SRNA