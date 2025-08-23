Teška noć u Sarajevu: Ilegalne trke završile nesrećom i povredama (VIDEO)

Kasni noćni sati u Sarajevu protekli su u znaku opasnih uličnih trka koje su kulminirale teškom saobraćajnom nesrećom na Bulevaru Meše Selimovića.

Izvor: Screenshot/Crna hronika BiH

Prema informacijama sa mjesta događaja, vozač automobila Audi izgubio je kontrolu nad vozilom i udario u saobraćajni znak.

Snažan udar iščupao je znak iz betonskog postolja, koji je potom pao na kolovoz i blokirao jednu od najprometnijih saobraćajnica u gradu. U nesreći je pričinjena značajna materijalna šteta, a nekoliko osoba je povrijeđeno i hitno prebačeno u zdravstvene ustanove na pružanje medicinske pomoći, piše "Crna hronika".

Policijski službenici su obavili uviđaj na mjestu nesreće, a saobraćaj na ovoj dionici bio je znatno otežan do uklanjanja oštećenog vozila i ostataka saobraćajnog znaka.

Ovaj incident ponovo je skrenuo pažnju javnosti na problem ilegalnih noćnih trka u Sarajevu, koje često dovode do opasnih situacija i ugrožavaju sigurnost kako učesnika, tako i ostalih građana.

(Mondo)