Veliki odron na putu Foča – Pljevlja: Dio brda se sručio na saobraćajnicu, prohodna jedna kolovozna traka (VIDEO)

Veliki odron na putnom pravcu Foča- Pljevlja u mjestu Čelebići.

Izvor: Screenshot

Kako se može vidjeti na videu, koji je objavio šef Kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skuštini Ognjen Bodiroga, dio brda se sručio na put.

"Regionalni put Foča-Čelebići! Oprez i hvala Vladi Republike Srpske što ovako brine o Hercegovini! Sram vas bilo!", napisao je Bodiroga.

Inače, putni pravci u istočnoj Hercegovini su u jako lošem stanju i predstavljaju veliku prijetnju za vozače koji tu saobraćaju.

Nedavno je došlo do velikog odrona na putu Foča - Sarajevo, ali nadležni još to nisu sanirali, tako da je rizično odvijanje saobraćaja i na toj putnoj dionici, objavila je RTVBN.

Takođe, nedavno je upućen veliki apel vlastima Republike Srpske zbog katastrofalnog stanja u kome se nalazi put Rogatica-Ustiprača.

January 31, 2026

Ekipe na terenu

Na dionici magistralnog puta Foča-Dragočava danas je došlo do odrona zemljišta na kolovoz zbog čega je saobraćaj bio obustavljen oko sat vremena, rečeno je Srni u Policijskoj stanici Foča.

Policiji je u 13.05 časova prijavljeno da je došlo do odrona, nakon čega je obaviješteno preduzeće "Srbinje putevi", koje održava tu dionicu, da ukloni odron.

Inženjer u preduzeću "Putevi Republike Srpske" Stevan Batinić rekao je Srni da je došlo do osipanja kamenog materijala iz zemlje na kolovoz i da je sada prohodna jedna traka kolovoza.

"Ekipe preduzeća `Srbinje putevi` rade na uklanjanju i pročišćavanju puta", rekao je Batinić.

On je naveo da na području Foče dolazi do čestih odrona i klizišta zbog naglog topljenja snijega koje je izazvala kiša.