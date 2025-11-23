Most na Šćepan Polju: Radovi počinju iduće godine, procijenjena vrijednost 3,9 miliona evra

Radovi na mostu na Šćepan Polju, koji spaja Crnu Goru i BiH, počinju iduće godine, saopštilo je crnogorsko Ministarstvo saobraćaja.

Izvor: YouTube/Screenshot

Miroslav Mašić iz Ministarstva saobraćaja rekao je da je procijenjena vrijednost izgradnje mosta oko 3,9 miliona evra, ali da će prava vrijednost biti poznata kada se završi izbor najpovoljnijeg ponuđača.

"Obje zemlje snose troškove pola-pola", naveo je Mašić i dodao da je rok za izgradnju 36 mjeseci.

Iz Ministarstva su naveli da je završena pretkvalifikaciona faza tendera za izgradnju novog mosta i da su dva ponuđača ispunila uslove, a zaključenje ugovora očekuje se do kraja godina ako ne bude žalbi na postupak.

Mašić je za Radio-televiziju Crne Gore pojasnio da se gradi novi i savremen most, dužine oko 165 metara, širine 11 metara, a da će postojeći biti dislociran.

On je napomenuo da će novi most odgovarati međunarodnim karakteru puta koji ovaj putni pravac ima za Crnu Goru i BiH.