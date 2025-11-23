logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Most na Šćepan Polju: Radovi počinju iduće godine, procijenjena vrijednost 3,9 miliona evra

Most na Šćepan Polju: Radovi počinju iduće godine, procijenjena vrijednost 3,9 miliona evra

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Radovi na mostu na Šćepan Polju, koji spaja Crnu Goru i BiH, počinju iduće godine, saopštilo je crnogorsko Ministarstvo saobraćaja.

Završen tender za most na Šćepan Polju: Radovi startuju iduće godine Izvor: YouTube/Screenshot

Miroslav Mašić iz Ministarstva saobraćaja rekao je da je procijenjena vrijednost izgradnje mosta oko 3,9 miliona evra, ali da će prava vrijednost biti poznata kada se završi izbor najpovoljnijeg ponuđača.

"Obje zemlje snose troškove pola-pola", naveo je Mašić i dodao da je rok za izgradnju 36 mjeseci.

Iz Ministarstva su naveli da je završena pretkvalifikaciona faza tendera za izgradnju novog mosta i da su dva ponuđača ispunila uslove, a zaključenje ugovora očekuje se do kraja godina ako ne bude žalbi na postupak.

Mašić je za Radio-televiziju Crne Gore pojasnio da se gradi novi i savremen most, dužine oko 165 metara, širine 11 metara, a da će postojeći biti dislociran.

On je napomenuo da će novi most odgovarati međunarodnim karakteru puta koji ovaj putni pravac ima za Crnu Goru i BiH.

Možda će vas zanimati

Tagovi

most Šćepan Polje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ