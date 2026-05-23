Kongo: Zapaljen šator za oboljele od ebole, 18 ljudi pobjeglo iz karantina

U istočnom Kongu zapaljen je šator za prijem oboljelih od ebole, a 18 osoba za koje se sumnja da su zaražene pobjeglo je u zajednicu.

Izvor: Seros MUYISA / AFP / Profimedia

Šator koji se koristi za prijem zaraženih ebolom u ​​istočnom Kongu zapaljen je drugi put ove sedmice, a pobjeglo je 18 ljudi za koje se vjeruje da su zaraženi, rekao je direktor lokalne bolnice Ričard Lokudi.

Lokudi je izjavio da su neidentifikovane osobe sinoć zapalile šator koji je postavila dobrotvorna organizacija "LJekari bez granica" za vjerovatne i potvrđene slučajeve ebole.

"Najoštrije osuđujemo ovaj čin, jer je izazvao paniku među osobljem bolnice Mongbvalu i rezultirao bjekstvom 18 osumnjičenih slučajeva u zajednicu", rekao je on.

Još jedan centar, u gradu Rvampara, izgorio je u četvrtak, 21. maja, nakon što je članovima porodice zabranjeno da preuzmu tijelo rođaka.

Tijela umrlih od ebole mogu biti veoma zarazna i dovesti do daljeg širenja kada ih ljudi pripremaju za sahranu i okupljaju se za sahrane.

Opasnim poslom sahranjivanja osumnjičenih žrtava upravljaju vlasti gdje god je to moguće, što dovodi do protivljenja porodica.

Sahrana pacijenata oboljelih od ebole u ​​Buniji, još jednom gradu u zoni epidemije, održana je danas pod jakim mjerama bezbjednosti.

Vlasti na sjeveroistoku Konga juče su zabranile sahrane i okupljanja više od 50 ljudi u nastojanju da obuzdaju širenje virusa.