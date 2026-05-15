Nova epidemija ebole u Kongu: Desetine mrtvih, otkriven drugačiji soj virusa

Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti potvrdio je izbijanje nove epidemije ebole u provinciji Ituri u Demokratskoj Republici Kongo, gdje je do sada registrovano 246 sumnjivih slučajeva i 65 smrtnih ishoda.

Prema zvaničnom saopštenju, žarišta epidemije otkrivena su u oblastima Mongvalu i Rvampara, a preliminarni laboratorijski nalazi pokazali su da se radi o soju virusa koji nije povezan sa ebolom iz Zaira. Dalje genetsko sekvenciranje virusa je u toku.

Soj ebole iz Zaira bio je dominantan tokom ranijih epidemija u Kongu, prenosi AP.

Virus ebole spada među najopasnije i najzaraznije viruse, a prenosi se kontaktom sa tjelesnim tečnostima zaražene osobe, uključujući krv, povraćanje i druge izlučevine. Bolest izaziva teško oboljenje koje često ima smrtonosan ishod.

Svjetska zdravstvena organizacija ranije je saopštila da Demokratska Republika Kongo raspolaže zalihama lijekova i sa oko 2.000 doza vakcine "Ervebo", koja je razvijena za zaštitu od soja ebole iz Zaira.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da ova vakcina nije efikasna protiv drugih sojeva virusa, zbog čega bi nova epidemija mogla predstavljati dodatni izazov za zdravstvene vlasti u toj afričkoj zemlji.