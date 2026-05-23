Mediji: Iran ponudio SAD otvaranje Ormuskog moreuza i ograničenje obogaćivanja uranijuma

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Iran je navodno preko Pakistana ponudio SAD otvaranje Ormuskog moreuza i ograničenje obogaćivanja uranijuma u okviru indirektnih pregovora sa Vašingtonom.

Iran navodno ponudio SAD otvaranje Ormuskog moreuza u zamjenu za nadoknadu Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Iran je ponudio SAD da otvore Ormuski moreuz u zamjenu za nadoknadu od Vašingtona, objavio je TV kanal Al Arabija, pozivajući se na neimenovane diplomatske izvore.

Prema njihovim informacijama, Iran je prenio dva prijedloga Pakistanu, koji djeluje kao posrednik u indirektnim pregovorima sa SAD.

Iranske vlasti su predložile i "razgovor o pitanju sankcija i zamrznute imovine prije potpisivanja bilo kakvog sporazuma".

Televizijski kanal Al Hadat javio je, pozivajući se na neimenovane izvore, da je Iran u okviru indirektnih razgovora sa SAD predložio obustavu obogaćivanja uranijuma iznad 3,6 odsto na period od deset godina.

Pored toga, Teheran je navodno izrazio spremnost da "razblaži uranijum obogaćen iznad 20 odsto unutar zemlje".

