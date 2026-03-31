Studenti i građani organizovali protest ispred zgrade Rektorata.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Danas popodne počeo je protest ispred zgrade Rektorata Univerziteta u Beogradu zbog današnjeg upada Uprave kriminalističke policije (UKP) u zgradu Rektorata. Pripadnici UKP su ušli u prostorije Rektorata po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog nastavka istrage tragedije na Filozofskom fakultetu kada je 26. marta sa petog sprata zgrade pala studentkinja (25) koja je preminula na licu mjesta.

Pripadnici UKP-a su u zgradi od jutros, a građani i studenti su počeli da se okupljaju u popodnevnim časovima. Protest je počeo oko 16 časova iako su studenti u blokadi pozvali građane da se okupe tek u 19 časova.

U međuvremenu je stigla Policijska brigada ispred zgrade Rektorata. Saobraćaj u Vasinoj ulici je obustavljen od 17 časova, a od 19 časova i na Trgu Republike - i u smeru ka Francuskoj ulici i u smjeru ka Terazijama sve do 19.30 časova kada se grupa ljudi povukla sa Trga Republike i vratila ka prostoru ispred zgrade Rektorata.

Nešto poslije 19 časova dogodio se i sukob policije i dela okupljenih građana ispred Narodnog pozorišta. Stigla je ubrzo i Žandarmerija zbog guranja na Trgu republike, trenutno nije poznato da li ima povrijeđenih ili uhapšenih.

Pogledajte fotografije sa protesta ispred zgrade Rektorata

Vidi opis Protest ispred zgrade Rektorata u Beogradu: Oglasio se direktor policije (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 9 / 9 AD

Direktor policije Dragan Vasiljević obratio se javnosti povodom nemira u centru Beograda.

"Poštovani građani Republike Srbije, organizovali smo ovu konferenciju da bismo se obratili i razjasnili današnjih dešavanja u Rektoratu i postupanje policije tim povodom. Obraćali smo se prije nekoliko dana kada je stradala mlada studentkinja i policija je u danima iza nas nastavila aktivnosti po naređenju posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Cilj je da dođemo do svih okolnosti ovog događaja i da se rasvijetli cijeli slučaj. Da bismo utvrdili činjenice, dalje postupamo po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Prije podne su pripadnici UKP dobili nalog VJT u Beogradu i prije svega naredbu Višeg suda u Beogradu da se izvrši pretres zgrade Rektorata. Po tom naređenju, predočili su rektoru razlog dolaska i započeli mjere po naredbi. Pretres i dalje traje zbog velikog broja prostorija i velikog broja pronađenih predmeta. Pronađeno je više predmeta i sredstava koja će biti proslijeđena nadležnom tužilaštvu.

Pronađen je veliki broj petardi, topovskih udara, suzavaca, toki vokija, gas maske, transparenti... Oduzeli smo i resivere sa nadzornih kamera. Utvrdićemo kada i kako je studentkinja ušla u fakultet. Otkriće se da li se poštuju mjere, propisi, akti koje je donio i sam Rektorat.

Na nas je ispoljen nevjerovatan, neprimjeren gest napada prema pripadnicima službi bezbjednosti. Policija izuzima ono što je pronađeno u zgradi Rektorata i biva napadnuta jer radi svoj posao. To je zaista neprimjereno i nerazumljivo. Policija je, uz minimalnu upotrebu sile, uspostavila javni red i mir, nastavljamo rad na ovom slučaju.

Nećemo dozvoliti napade na policiju i nepoštovanje zakona. Na nadležnim organima, sudu i tužilaštvu, je da procenjuju dokaze. Mi samo dostavljamo dokaze. Osnovni rad policije je da prikupimo i nastavimo dokaze, nastavićemo to da radimo", rekao je Vasiljević.