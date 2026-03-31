Protest ispred zgrade Rektorata u Beogradu: Oglasio se direktor policije (Foto)

Protest ispred zgrade Rektorata u Beogradu: Oglasio se direktor policije (Foto)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Studenti i građani organizovali protest ispred zgrade Rektorata.

protest ispred rektorata u beogradu Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Danas popodne počeo je protest ispred zgrade Rektorata Univerziteta u Beogradu zbog današnjeg upada Uprave kriminalističke policije (UKP) u zgradu Rektorata. Pripadnici UKP su ušli u prostorije Rektorata po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog nastavka istrage tragedije na Filozofskom fakultetu kada je 26. marta sa petog sprata zgrade pala studentkinja (25) koja je preminula na licu mjesta.

Pripadnici UKP-a su u zgradi od jutros, a građani i studenti su počeli da se okupljaju u popodnevnim časovima. Protest je počeo oko 16 časova iako su studenti u blokadi pozvali građane da se okupe tek u 19 časova.

U međuvremenu je stigla Policijska brigada ispred zgrade Rektorata. Saobraćaj u Vasinoj ulici je obustavljen od 17 časova, a od 19 časova i na Trgu Republike - i u smeru ka Francuskoj ulici i u smjeru ka Terazijama sve do 19.30 časova kada se grupa ljudi povukla sa Trga Republike i vratila ka prostoru ispred zgrade Rektorata.

Nešto poslije 19 časova dogodio se i sukob policije i dela okupljenih građana ispred Narodnog pozorišta. Stigla je ubrzo i Žandarmerija zbog guranja na Trgu republike, trenutno nije poznato da li ima povrijeđenih ili uhapšenih.

Pogledajte fotografije sa protesta ispred zgrade Rektorata

Direktor policije Dragan Vasiljević obratio se javnosti povodom nemira u centru Beograda. 

"Poštovani građani Republike Srbije, organizovali smo ovu konferenciju da bismo se obratili i razjasnili današnjih dešavanja u Rektoratu i postupanje policije tim povodom. Obraćali smo se prije nekoliko dana kada je stradala mlada studentkinja i policija je u danima iza nas nastavila aktivnosti po naređenju posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Cilj je da dođemo do svih okolnosti ovog događaja i da se rasvijetli cijeli slučaj. Da bismo utvrdili činjenice, dalje postupamo po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Prije podne su pripadnici UKP dobili nalog VJT u Beogradu i prije svega naredbu Višeg suda u Beogradu da se izvrši pretres zgrade Rektorata. Po tom naređenju, predočili su rektoru razlog dolaska i započeli mjere po naredbi. Pretres i dalje traje zbog velikog broja prostorija i velikog broja pronađenih predmeta. Pronađeno je više predmeta i sredstava koja će biti proslijeđena nadležnom tužilaštvu.

Pronađen je veliki broj petardi, topovskih udara, suzavaca, toki vokija, gas maske, transparenti... Oduzeli smo i resivere sa nadzornih kamera. Utvrdićemo kada i kako je studentkinja ušla u fakultet. Otkriće se da li se poštuju mjere, propisi, akti koje je donio i sam Rektorat.

Na nas je ispoljen nevjerovatan, neprimjeren gest napada prema pripadnicima službi bezbjednosti. Policija izuzima ono što je pronađeno u zgradi Rektorata i biva napadnuta jer radi svoj posao. To je zaista neprimjereno i nerazumljivo. Policija je, uz minimalnu upotrebu sile, uspostavila javni red i mir, nastavljamo rad na ovom slučaju.

Nećemo dozvoliti napade na policiju i nepoštovanje zakona. Na nadležnim organima, sudu i tužilaštvu, je da procenjuju dokaze. Mi samo dostavljamo dokaze. Osnovni rad policije je da prikupimo i nastavimo dokaze, nastavićemo to da radimo", rekao je Vasiljević.

