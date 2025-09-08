logo
"Indeks je jači od pendreka": Novi protest studenata u blokadi u Beogradu

Studenti u blokadi organizovali su novi protest u Beogradu.

protest studenata u blokadi u Beogradu Izvor: Milan Maricic/ATAIMAGES

U Beogradu je danas u 14 časova počeo protest u organizaciji studenata u blokadi pod nazivom "Indeks je jači od pendreka". Studenti su pozvali građane u protestnu šetnju od zgrade Vlade Srbije u Nemanjinoj ulici kao odgovor na sukobe koji su izbili na protestu u Novom Sadu u petak 5. septembra.

Protest je počeo oko 14 časova na raskrsnici Nemanjine i Ulice kneza Miloša. Saobraćaj je bio obustavljen u tom dijelu grada u prisustvu saobraćajne policije.

Nakon govora, okupljeni studenti i građani su se uputili u protestnu šetnju. Kako su studenti ranije najavili na društvenim mrežama, šetali su od zgrade Vlade do Palata pravde, zgrade Jedinice za obezbjeđenje određenih ličnosti i objekata, kao i do Sektora unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova na Novom Beogradu.

Protesti se održavaju paralelno i u Novom Sadu i Šapcu. U Novom Sadu je skup građana ispred Poliklinike Kliničkog centra u Vojvodini, dok je u Šapcu skup na raskrsnici kod Gimnazije.

(MONDO)

Beograd Srbija blokada protest

