Vučić o neredima u Novom Sadu, pomenuo i izbore u Srbiji

Vučić je gostovao u Jutarnjem programu na TV Pink, gdje je govorio o neredima koji su se sinoć odigrali u Novom Sadu.

Vučić je otkrio da je sinoć dugo bio u komandnom centru MUP, i kaže da je dobio informaciju da je održan visoki sastanak delegata u Beogradu.

"Dok su ovi tukli policajce, oni su u Beogradu donijeli odluku, kao da im je Kurti to naredio, da 19. organizuju demonstracije, nećete vjerovati protiv koga, Kancelarije za KiM. Pošto oni ne mogu nikoga da nađu na Prištinskom univerzitetu, pa sada kao da im je Kurti naredio. Mislite li da to može da bude slučajno", rekao je Vučić i dodao:

"Najgore večeri su bile Novi Sad i Valjevo prije 15, 20 dana, nije sinoć bilo najgore. Sinoć su pozivani ljudi iz Srbije, na obračun sa policijom. Skupilo se tamo nekih 7.000 ljudi, da se razumijemo, za mene je veliki broj i kada je 70 ljudi", rekao je on i dodao:

"U cijeloj Srbiji je juče bilo 9.300 ljudi, koje su oni okupili. Nekada je sam Novi Sad skupljao po 17.000 ljudi. Dakle, neće ljudi da učestvuju više u nasilju. Ali za mene ima jedna enigma. Svi smo, svi u Srbiji, i vi i ja, nedvosmisleno vidjeli da oni podižu ogradu, ti kriminalci sa fantomkama na glavama. Neki drži motku od 3-4 metra dužine, i udara policajce. Gađaju ih pirotehnikom. Policajci se ne pomjeraju. I svako vidi šta se zbiva, apsolutno svako. Ti divni policajci, koji su i očevi i sinovi... ", zapitao je on.

Predsjednik kaže da će odgovarati svi koji sprovode nasilje, ali da je problem što dio tužilaca i sudija ne želi da radi svoj posao.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je i da će izbori u Srbiji biti održani u skladu sa Ustavom, zakonom i prije roka.

"Kada prije roka, kada ocijenimo da je vrijeme", istakao je Vučić.

On je rekao da blokadere ne interesuju izbori, jer znaju da bi ih izgubili, već žele vlast bez izbora i da urade sve što mogu da oslabe Srbiju.

On je naveo da je država Srbija za obezbjeđenje nelegalnih nasilnih skupova od novembra prošle godine potrošila 50 miliona evra, od kojih su mogli biti izgrađene nove bolnice i poboljšan standard građana.

"Onaj ko je htio da razori Srbiju, zaista je dobro uspio, ali ne u mjeri u kojoj se nadali. Oslabljeni smo ekonomski. Neke investicije su dovedene u pitanje. Samo za obezbjeđenje tih skupova, za dežurstva policajaca, bez hrane, bez opreme potrošeno je 50 miliona evra", izjavio je Vučić za TV "Pink".

Predsjednik Srbije je rekao da se sinoć u Novom Sadu dogodilo brutalno miješanje u unutrašnje stvari jedne države, dovođenjem poslanika Zelenih iz Evropskog parlamenta i dodao da je osnovni cilj ideologa blokada da Srbija padne, da bude izgubljena, slaba i na koljenima, što se neće dogoditi.

On je ukazao da iza blokada postoji nešto što se zove trag novaca i da država to prati.

"Jedan od šefova njihovih zborova primio je 1.355 finansijskih tranši pomoći. To je oko dva i po miliona evra. Kako smo mi došli do toga? Na lične račune, i na male fantomske firme je leglo toliko novca. I iz inostranih, ali i iz domaćih fondova", naveo je Vučić i dodao da je najveća uplata 57.000 evra, a da su sve ostalo male uplate.

Vučić je rekao da je broj onih koji podržavaju blokadere sve manji, kao i da poštuje i blokadersku ideologiju i "blokaderski prajd" danas u Beogradu, ali da neće u tome nikada da učestvuje.

On je najavio novi paket ekonomskih mjera od 17. septembra, te naglasio da vjeruje da je nova uredba o smanjenju marži već počela da daje efekte.

U osvrtu na posjetu Pekingu, gdje se sreo sa dvojicom vodećih lidera današnjice, kineskim i ruskim predsjednikom Si Đinpingom i Vladimirom Putinom, Vučić je rekao da je prije svega iskoristio susrete da obezbijedi boljitak za građane Srbije.

On je naveo da je sastanak sa Putinom bio korektan, otvoren i da Moskva cijeni što joj Beograd nije uveo sankcije i što se sarađuje.

"Lažni rusofili stalno prave lažnu atmosferu pogoršanja odnosa. Mislim da me poštuje, da ga poštujem i da su odnosi dvije zemlje izuzetno dobri", rekao je Vučić.

On je naglasio da je Kina ogromna sila i da je pomalo depresivno shvatiti koliko svi zaostaju za tom zemljom.

