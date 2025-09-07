Direktor policije otkrio broj ljudi na skupovima "Građani protiv blokada": Manji incidenti u dva grada u Srbiji (Foto)

Direktor policije Dragan Vasiljević obratio se povodom skupova "Građani protiv blokada" u Srbiji.

Danas su u više gradova u Srbiji održani skupovi "Građani protiv blokada". Direktor policije Dragan Vasiljević obratio se javnosti tim povodom.

Manjih incidenata je bilo u Čačku i Šapcu. Otkrio je da je bilo 126.399 ljudi u 11 mjesta u Srbiji.

"Na pojedinim lokacijama bilo je neprijavljenih okupljanja, zatvorili su prolaz građanima koji su izašli protiv blokada. U Šapcu su građani bili zaustavljeni tokom svojih kretanja. Policija je ubrzo stigla, postavila kordon kako ne bi došlo do sukoba i tom prilikom ispoljena je određena doza agresije građana koji su bili na neprijavljenom skupu. Građanima skupa protiv blokada promijenili su trasu kretanja.

Na prostoru Šapca bilo je 4.200 lica, dok je lica koja su pokušala da ih zaustave bilo 400. Prihvatili su sugestiju policije da promijene trasu kretanja i ja im se zahvaljujem jer su razumjeli da je mir prioritet. Slična situacija bila je i na protestu u Čačku. Oko 260 građana je pokušalo da ih zaustavi, pa je policijski kordon morao da ih zaustavi.

Napominjem da drugih incidenata nije bilo. U toku dana bilo je okupljanja na 19 lokacija, neprijavljenih okupljanja i ukupan broj je bio 3.547 lica ukupno. Policija bez građana teško čuva red i mir, ali sa građanima koji poštuju red i mir, izborićemo se sa svim problemima", rekao je Vasiljević.

