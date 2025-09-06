logo
Održani protesti "Kičmom protiv nasilja" širom Srbije 1

Održani protesti "Kičmom protiv nasilja" širom Srbije

Autor Dušan Volaš
1

Proteste "Kičmom protiv nasilja" organizovali su u subotu uveče u gradovima Srbije studenti u blokadi i građani koji ih podržavaju navodeći da je razlog za njihovo okupljanje eskalacija policijskog nasilja i prekomjerna upotreba sile u petak u neredima u Novom Sadu.

protesti "Kičmom protiv nasilja" širom Srbije Izvor: Fonet

U Kragujevcu je održan protest pod parolom "Marš sa kampusa", u znak podrške Novom Sadu, a zbog prethodnog događaja u tom gradu.

Studenti u blokadi i građani počeli su da se okupljaju oko 19 časova na Đačkom trgu ispred Prve kragujevačke gimnazije.

Okupljeni su poslije nešto manje od sat vremena krenuli u protestnu šetnju, a na čelu kolone nosili su transparent "Bliži vam se kraj - čuvajte se ćaci iz srca Šumadije dolaze ludaci - Kragujevac pumpa".

Okupljeni su se zaustavili ispred zgrade Policijske uprave Kragujevac u ulici Svetozara Markovića i na tom mjestu su protestovali do 21.40 kada je protest završen. Sve je proteklo bez incidenata, presnosi RTS.

Građani i studenti iz Leskovca održali su protest povodom sukoba policije i demonstranata ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Okupljeni Leskovčani uputili su se sa Gradskog trga do Policijske uprave, gdje su održali šesnaest minuta tišine, držeći natpise sa imenima preminulih u padu nadstrešnice.

Uzvikivali su "koga bijete", "značke su vam krvave", "koga čuvate", a na protestu su mogli da se vide transparenti "ko bije zlo misli" i "pamtimo". Šetnju su nastavili do prostorija Srpske napredne stranke. Skup je protekao mirno.

Na protestu u Čačku napadnut snimatelj RTS-a

Oko 19 časova ispred Policijske uprave u Čačku je počeo protest. Okupljeni su duvali u pištaljke i vuvuzele. Tokom šetnje okupljenih na protestu, nekoliko učesnika protesta napalo je snimatelja RTS-a Bobišu Brzakovića, koji je snimao protestnu šetnju.

Studenti u blokadi najavili su na Instagramu proteste "Kičmom protiv nasilja" u Loznici, Čačku i Kragujevcu s početkom u 19 časova, u 19.30 u Šapcu, Valjevu, Sremskoj Mitrovici i Zrenjaninu, a u 20 časova u Aranđelovcu, Smederevu i Beogradu.

"Novi Sad ne praštamo. Vidimo se na akciji zborova, svi zajedno", poručili su studenti u blokadi na društvenim mrežama.

(RTS)

