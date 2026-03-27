Djevojka stradala skočivši s petog sprata Filozofskog fakulteta u Beogradu

Djevojka starosti oko 25 godina poginula je sinoć kada se bacila sa 5. sprata Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Na snimku sa fakulteta, nastalom neposredno nakon tragedije, vide se petarde, baklje i sprejevi poslagani pored radijatora. Taj zapaljivi materijal izazvao je požar u zgradi fakulteta. Postavlja se pitanje da li je taj pirotehnički materijal ostao u zgradi ove visokoškolske ustanove od blokada.

MUP o tragediji

Načelnik policijske stanice Stari grad Radenko Resanović je rekao da je policija oko 22.40 dobila obavještenje da se na platou ispred fakulteta nalazi ženska osoba koja ne daje znake života.

"Dobili smo saznanje od očevidaca da je na 5. spratu došlo do aktiviranja pirotehničkih sredstava, a nakon toga je NN žensko lice starosti oko 25 godina, najvjerovatnije student fakulteta, skočilo kroz prozor", rekao je Resanović.

Resanović je rekao da je obaviješteno nadležno tužilaštvo, koje je naložilo uviđaj.

"Naše uviđajne ekipe su na terenu, u toku je prikupljanje izjava od očevidaca i dokumentovanje svih tragova. Pirotehnička sredstva koja su se aktivirala su nakon izvjesnog vremena ugašena od strane radnika fakulteta, za sad nemamo informaciju od kuda su došla u prostor fakulteta. Za svaku osudu je bilo kakvo paljenje i nepropisno korišćenje pirotehničkih sredstava koja mogu da ugroze živote građana. Za svaku osudu je bilo kakvo nepropisno postupanje sa pirotehničkim sredstvima, jer vidimo do čega oni mogu da dovedu", rekao je on.

