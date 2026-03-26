Horor u centru Beograda: Pronađeno mumificirano tijelo bez ruke

Horor u centru Beograda: Pronađeno mumificirano tijelo bez ruke

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

U blizini tijela koje je pronađeno na Dorćolu nalazilo se i tijelo psa.

policija Izvor: Shutterstock

Mumificirano tijelo nepoznate osobe pronađeno je danas u samom centru Beograda, na Dorćolu, saznaje Telegraf.rs.

Kako se nezvanično saznaje, tijelo je pronađeno bez jedne ruke, dok se u neposrednoj blizini nalazio i leš psa. Za sada nije poznato koliko dugo su ostaci bili na toj lokaciji, niti pod kojim okolnostima je došlo do smrti.

Na lice mjesta odmah su upućene policijske ekipe, koje su obezbijedile područje i započele uviđaj. U istragu su uključene i druge nadležne službe, a očekuje se da će više detalja biti poznato nakon obdukcije, koja bi trebalo da utvrdi tačan uzrok i vrijeme smrti.

Identitet preminule osobe za sada nije poznat, a policija intenzivno radi na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog slučaja.

(Telegraf/MONDO)

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

